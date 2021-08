No encuentran al paciente que huyó en Plaza Huincul

(Foto Gentileza - Cutral Co Al Instante). .

Un gran operativo se desplegó en toda la comarca petrolera en búsqueda de Rubén Carlos Arabales quien huyó del geriátrico donde se encontraba alojado, el pasado 13 de agosto. Efectivos policiales junto a personal de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios son parte del rastrillaje. Este fin de semana se continuó con la misma metodología pero solo con personal policial.

Rubén Carlos Arabales Troncoso

Hace nueve días que no se sabe el paradero de Arabales. Es un hombre que vivía en situación de calle, por esa razón las autoridades policiales en un primer momento lo buscaron los lugares donde solía ir refugiarse en estos días tan fríos. Sin embargo, con el correr de las horas y de los días y al no tener ni un rastro ni indicios de dónde puede hallarse, se amplió porque no lo encuentran.

Cabe destacar que la Justicia dispuso que policías de infantes, motoristas y bici policías recorrieran el vasto sector de descampado cerca de Cutral Co y Plaza Huincul, por ahora sin ningún resultado positivo, según consignó el medio local Cutral Co Al Instante.