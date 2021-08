Odontólogos jubilados pidieron un aumento del 100%

El tiempo pasa y las respuestas no aparecen. Los odontólogos jubilados de Rio Negro hace un año vienen reclamando una mejora en los haberes que perciben. Ya enviaron notas a Personas Jurídicas, cartas documentos a la Comisión Directiva de la Caja de Previsión Social de los Odontólogos y además hicieron una convocatoria a asamblea, pero no recibieron respuestas.

Esta mañana, Jorge Laraudo, explicó que “no tuvimos nunca una respuesta del actual presidente Roberto Bernal. No entendemos porque se sientan en el poder y no escuchan a sus afiliados que somos los que en definitiva abonamos y mantenemos una Caja de Previsión Social Autónoma que es propia y exclusiva de los Odontólogos".

Agregó que “según los balances de la Caja de los últimos 4 años, está todo perfecto. El promedio de los gastos administrativos es del 14% y el 18% se paga a jubilados y pensionados. Mientras que el otro 68% se destina a ahorros e inversiones. Lo que proponemos es que no se toquen los ahorros, pero de ese 68% de inversiones, se destine un 18% más a jubilados y pensionados. De esta manera habría un aumento del 100%. No es muy complicado, es bastante simple. Pero no quieren realizar ninguna asamblea para consultarles a los afiliados”.

Laraudo señaló que “un jubilado odontólogo en Río Negro con 20 a 25 años de profesión actualmente aporta unos 8 mil pesos a la Caja. Y los que tienen mayor edad, es decir, con más antigüedad, aportan de diez mil a doce mil pesos. Hoy un jubilado odontólogo con algo más de 23 años de aporte cobró en el mes de julio de 2021 un promedio de 12 mil a 13 mil pesos".