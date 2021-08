Video: tiró basura en Cuenca XVI y los vecinos casi lo linchan

Este viernes a la tarde se vivieron momentos de tensión en el Barrio Cuenca XV, luego de que un vecino increpara a un hombre que intentó tirar una gran cantidad de basura en el predio. "Lo enfrenté por lo mugroso que es, me exalte un poco, pero no paso a mayores. gracias a Dios. Estos sucios hay que escracharlos para que no suceda esto nunca más", aseguró luego de difundir el video.

En las imágenes se puede observar como el conductor a bordo de su camioneta, un flete, tiró los residuos y es confrontado: "Yo estoy laburando amigo, es mi trabajo traer la basura acá, soy flete", se lo escucha decir mientras desciende del rodado con un fierro en la mano.

"Cárgala y llévatela a la mierda la basura, a donde te vas a ir pelotudo. De acá no te vas, haceme caso pelotudo porque te voy a partir en dos. Dale saca el fierro si sos tan canchero, dale", le comienza a decir Daniel, totalmente enojado, mientras lo graba con su celular.

En el vídeo que dura 1:30 aproximadamente deja en evidencia el malestar y hartazgo del vecindario, ya que según denunciaron los propios vecinos, estas situaciones se viven a diario, ya que llegan con sus autos o camionetas y vacían toda su basura allí, contaminando totalmente el sector, ya que luego nadie la retira.