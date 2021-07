Hizo su camioneta “a basura” y andará por la región

Edmundo Ramos, un ingeniero jubilado, desarrolló en Alta Gracia un sistema para abastecer de gas el motor de su Ford Ranchero a base de basura, en un invento que puede ser revolucionario para la industria automotriz. Durante diez años estudió y perfeccionó el equipamiento y en los próximos meses andará por la región, recorriendo la Ruta 40 desde Ushuaia a La Quiaca.

En diálogo en el programa Mejor Informado Radio, por AM 550 y 24/7 Noticias, el inventor señaló que la mejor materia prima para la generación del gas que impulsa el motor es el de bellotas de roble, restos de madera, cáscaras de maní, de nueces y otros elementos combustibles que no contengan plásticos. Para el recorrido previsto de cruzar de punta a punta el país ya estuvo en la traza de la 40 por Neuquén, llegando hasta Zapala y previendo toda la logística para el abastecimiento de la materia prima en todo el viaje.

Además de incorporar todo el sistema de generación de gas en la caja de la camioneta, Ramos incorporó para el viaje un acoplado adonde realizará el “horneado” de la materia prima, hasta conformar el carbón que requiere el sistema inventado para la combustión del motor Ford.

Además, en su página de Facebook (“auto a basura”), el inventor cordobés ofrece videos ilustrativos y tutoriales para el desarrollo del sistema a quien lo quiera realizar, de manera desinteresada ya que no persigue ningún objetivo económico. Además, señaló que “en los momentos más duros del experimento, cuando no tenía ya incentivos para avanzar, sentí que Dios me decía que continuara, por lo que siempre reitero en cada charla que esto es en Gloria a Dios”.