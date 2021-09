Ciudadanos indignados por los cortes: "Así estamos"

Desde este miércoles a las 10 y por tiempo determinado, las organizaciones sociales cortaron los puentes carreteros que unen a la capital con Cipolletti, el Tercer Puente y el puente El Carancho, en Senillosa, y la Ruta 40 en Chos Malal, pidiendo al Gobierno una respuesta ante la falta de trabajo pero, causando todo tipo de inconvenientes a los ciudadanos.

Evila, enfermera del Castro Rendón que vive en Cipolletti, fue una de las tantas personas a las que el corte les complicó el día: "La verdad que es estresante, estar cortando clavos porque dicen que a los de Salud los dejan pasar y llegás al puente y no te dejan", contó a la redacción de Mejor Informado. "No podés vivir así, hay pacientes que tampoco los dejan pasar. Con todo el estrés que conlleva la pandemia le sumás esto, y para venir a trabajar. Así estamos", agregó.

Vanesa, otra trabajadora que vive en la localidad rionegrina es pastelera comentó en La Torre por Radio Mitre Patagonia su odisea para cumplir con sus compromisos en Neuquén. "Tengo fechas, desayunos, compromisos con los que jamás falté", comenzó su relato. "Al conocer los cortes, coordiné con la clienta para juntarnos en el Casino y tuve que cruzar el puente caminando con todos mis productos en una bolsa térmica. Eran unos cuantos kilómetros, todavía me duele el brazo". "Somos los más perjudicados hace 18 meses ¿por qué vulneran nuestros derechos?"

"Espero que actúe la justicia en forma preventiva que no los dejen cortar la ruta nosotros también tenemos derechos y es circular libremente. Si de esta el gobernador, el fiscal etc etc cobran el sueldo gracias a nosotros que trabajamos", comentó Viviana a las redes sociales de 24/7 Canal de Noticias. "¿Dónde están los derechos de los que tienen que circular para ir a sus trabajos? ¿O que se nos antoja pasar el puente? No se qué reclaman.... puede ser legítimo pero NO es la forma", dijo Paulina. "Es una vergüenza!!! Siempre nos perjudicamos los mismos!!!!", agregó Lucila.

Otros vecinos aún más indignados, comentaron: "Tantas cosas me gustaría decirles a estos parásitos la puta que lo parió!!!!e cagan el puto peso que me iva a ganar laburando con sus cortes !!!!!!manga de soretes¡¡¡¡" o "Por favor que alguien de los medios les diga de parte mía y de todos los que trabajamos, QUE SE VAYAN BIEN A LA MEEERDDDAAAAAAAAAA MANGA DE VAG00000SSSSSS HDP. Muchas gracias".