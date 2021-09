¿Qué opinan en Salud sobre las nuevas medidas sanitarias?

Este martes, el Gobierno nacional anunció la flexibilización de diferentes medidas que, hasta el momento, regían con el propósito de atenuar la curva de contagios. Así, frente a un marcado descenso de los casos de coronavirus, desde octubre dejará de ser obligatorio el uso del barbijo al aire libre, se liberaron las reuniones sociales y se amplió a un 100% el aforo en actividades económicas. Ante este nuevo panorama, desde Infectología del Hospital Castro Rendón, si bien celebran la decisión, la pandemia no quedó atrás.

En comunicación con 24/7 Canal de Noticias, Adrián Morales, jefe del sector, aseguró: "No está todo liberado pero la realidad es que el número de casos es el más bajo desde que comenzaron los picos en el país, en Neuquén también bajaron, los decesos también. Algunos epidemiólogos decían que había que llevar la pandemia con medidas intermitentes. En este momento parece más adecuado".

Sin embargo, señaló que estas medidas se podrían haber tomando en otro momento pero "la desconfianza para que las cumplamos", hizo que no sea así. En este sentido, afirmó que "es triste que se nos considere un pueblo adolescente que infringe todo, todo el tiempo. Si no aprendimos en un año y medio de pandemia que tenemos que hacerle casos a la autoridad, no aprendimos más".

"Lo que sacó nación es muy acertado", dijo, y recomendó mantener actividades en burbuja: realizar actividades con las mismas personas que uno se maneja habitualmente, trabaja o vive, tratar de que los lugares cerrados estén bien ventilados, aprovechar el buen clima para sociabilizar al aire libre y no ir donde hayan multitudes en espacios cerrados.