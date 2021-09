Lunes sin supermercados ni comercios

Desde la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Servicios y Producción acordaron el traslado de la conmemoración del Día del Empleado de Comercio, el cual estaba originalmente pactado por la Ley 26.541 para el 26 de septiembre, para este lunes 27 de septiembre. Por lo cual se espera para este inicio de semana que algunos comercios de la región no abran sus puertas, o lo hagan con limitaciones.

Cabe remarcar que la conmemoración no afecta la apertura de los comercios cuando estos sean atendidos por sus dueños o con empleados que acepten trabajar durante esa jornada (que vale doble).

Los trabajadores mercantiles tienen la opción de prestar o no servicios laborales durante la jornada de hoy, con todos los efectos y alcances de la mencionada ley (que asimila este día con el resto de los feriados nacionales), y no se exige el otorgamiento de un franco compensatorio cuando se trabaja, sino el pago de un recargo equivalente al 100%.

Si el empleador y el empleado llegan al acuerdo de no trabajar, el empleado tiene descanso ese día y su remuneración mensual no variará. No se puede otorgar este día como franco compensatorio del descanso semanal. Asimismo, respecto a la actividad en los comercios minoristas dependerá del acuerdo entre trabajadores y propietarios del negocio. Queda a criterio de los empleadores y sus dependientes, la posición a adoptar al respecto.