Más de 2.000 neuquinos, sin documentos para votar

A sólo 10 días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), más de dos mil neuquinos de la zona Metropolitana todavía no retiraron su DNI actualizado que los habilita a participar de las elecciones. Con el fin de agilizar la entrega, el Registro Civil montó un esquema especial, que incluye un seguimiento en línea del trámite.



Según se explicó desde el organismo dependiente del ministerio de Gobierno y Seguridad, las personas mayores de 16 años que tramitaron su DNI y todavía no lo retiraron, deberán ingresar a la web http://dprcp.neuquen.gob.ar/, donde encontrarán información actualizada. En el botón “Consulta Trámite Mayor de 16 años”, con el número de trámite podrán realizar el seguimiento en línea del DNI, conocer dónde está, la forma y el lugar de retirarlo.



La directora del Registro Civil, Laura Vargas, explicó al Noticiero Central de 24/7 que “una vez que se realiza el nuevo DNI, por el motivo que sea, el anterior queda inhabilitado. Para poder votar es excluyente asistir con el último DNI que se tramitó, y el digital no sirve para la elección” dijo la directora provincial, quien agregó que “por eso es importante que estén atentos a que les llegue, o bien que se acerquen a buscarlo”.



Cabe destacar que el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) es el organismo encargado de enviar, a través del Correo Argentino u OCA, los DNI a los domicilios. Cuando el correo no encuentra a la persona deja un aviso y el documento vuelve a la sede del correo. Luego de dos semanas de que la persona no pasó a retirarlo, el DNI regresa a la sede del Registro Civil donde se tramitó. Por eso, cuando a la hora de realizar el seguimiento en línea la persona se encuentre con la frase “Devuelto al remitente”, significa que ese DNI ya está en la sede del registro civil donde se tramitó, con posibilidad de ser retirado en cualquier momento durante el horario de atención.

Esquema especial de entrega en Neuquén capital

El sábado 11 y domingo 12 de septiembre, todos los DNI que todavía no hayan sido retirados, estarán concentrados en las sedes de la Dirección Provincial de calle San Martín N°756, y en la delegación del registro de Av. Rodhe N°1110.

Según explicó Laura Vargas, “tendremos abierto un registro en el centro y otro en el Oeste, para que la gente que no haya podido ir a buscarlo en la semana, o al que le haya llegado a último momento, tenga la posibilidad de retirarlo antes de la elección”.

De esta manera, los DNI que ya no están en las oficinas de los correos, hasta el 10 de septiembre quedarán en los registros donde la persona lo tramitó. A partir del 11, se podrán retirar en la sede de la Dirección Provincial y en la sede del oeste.