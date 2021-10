"Es trágico que un niño, un anciano, se acueste con hambre"

Este jueves se dieron a conocer cifras provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares que indican que 18,8 millones de habitantes no alcanzan a satisfacer las necesidades y la indigencia afecta a casi 5 millones. Los principales afectados: los niños y jóvenes del país.

En este contexto, 24/7 Canal de Noticias habló con el cura Rubén Capitanio, quien se refirió a la situación como "trágica":

"Decir que la pandemia hizo estragos no es ninguna exageración. Esto es realmente un estrago, ¿no es trágico que un niño, un anciano, un adulto, se tengan que acostar con hambre? A lo mejor algo han comido, pero en el caso del niño será lo que le dieron en el merendero o en la escuela a la mañana, ahora que volvieron a la presencialidad".

Por rango de edades, sobresale la pobreza infantil, entre los menores de 14 años. Se trata de 54,3% o 5,8 millones de chicas y chicos pobres, 2 puntos menos que el 56,3% de la primera mitad de 2019 y 3,4 puntos menos que el 57,7% de la segunda mitad del año pasado. Esto significa que entre 5 y 6 de cada 10 de chicos menores de 14 años vive en hogares pobres. Casi un tercio (31,2%) de los pobres son menores de 14 años.

"En este país que es la patria del pan, tenemos alimento para 400 millones de habitantes y no llegamos a 60 millones. Es algo que va matando la esperanza. Y eso significa de no tener fuerzas para seguir luchando, dejarse estar", continuó Capitanio. "Es una copa de vino me ayuda a olvidarme, y si una no me ayuda dos o tres y después estamos ante un problema de alcoholismo. Y si encima mañana se me termina la changa y ninguna de las de ayer se concreta, así se hace la cadena. Cuando se muere la esperanza, se muere la expectativa de que algo va a cambiar", agregó.

En este contexto, aseguró que los datos en la Provincia son "escalofriantes" porque "uno ve las ganancias energéticas, la ganancia de Vaca Muerta, y son muy importantes". "Neuquén es una provincia que han aumentado las regalías como nunca y sin embargo, somos una provincia llena de pobres", sentenció.