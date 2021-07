Pobreza en Neuquén: "No alcanza la leña, ni la garrafa"

El frío continúa azotando en la región y mucho más en la zona de la meseta en lo más alto de la ciudad de Neuquén, y en donde menos poder adquisitivo hay. Así se hace sentir cada día en el Merendero “Choconcito Kids” que debe afrontar el incremento constante de familias necesitadas de un alimento y abrigo, para las que no dan a basto.



Natalia Navarro, directora del merendero, contó la dramática situación por la que atraviesan, pero con el optimismo y la alegría de trabajar cada día por los que menos tienen. “Empezamos a trabajar de lunes a viernes y ahora hacemos tres días por la demanda. No pertenecemos a ningún plan político, trabajamos todo a pulmón”. Explicó.





La realidad es cada vez más cruda en relación al suministro de alimentos en el merendero. “El miércoles ya nos quedamos sin harina. Mi entrada es solamente la asignación por hijos”, agregó la directora.

Navarro detalló que cuando arrancó con el comedor era una situación y ahora es totalmente otra. “Empezamos con 20 familias, hoy asistimos entre 60 y 80. Se suman tres familias por día”.



Por último, la trabajadora social dejó en claro que, además de la comida, no les alcanza con la leña ni con las garrafas para el día a día. “Es como que acá no existimos, no nos llega la leña. El poquito de leña la cortamos y hacemos mucho. Así sean dos o tres palitos, le damos leña a los vecinos para calefaccionarse un poquito. Las garrafas no nos alcanzan”, finalizó.

PARA BRINDAR AYUDA, COMUNICARSE CON NATALIA NAVARRO, DIRECTORA DEL MERENDERO. TEL: 658-1520