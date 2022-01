Aseguran que aumentó la ocupación de camas en Neuquén

La médica neuquina Luciana Ortíz Luna publicó en sus redes sociales durante el fin de semana que la provincia está en una situación crítica en cuanto a ocupación de camas de terapia intensiva por el marcado crecimiento de casos de los últimos días: "Estar en los hospitales nos da un pantallazo concreto de lo que pasa en Neuquén. La cantidad de casos es exponencial", aseguró este mediodía en el Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias.

"Ocurrió lo que habíamos anunciado. Se cerraron las unidades de atención Covid. El DUAM no está funcionando, el Castro Rendón no tiene más camas. Tuvimos que internar pacientes muy jóvenes nuevamente en las guardias. Se nota demasiado la sensación de no querer volver a pasar por lo mismo".