Cuándo llegarán los autotest Covid a las farmacias de Neuquén

Presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Neuquén, Viviana Quesada dio detalles en AM550 sobre la llegada de los autotest de Covid a la provincia: "Ya están autorizados por ANMAT, pero todavía no están a la venta en farmacias, falta la firma de la resolución del Ministerio de Salud de Nación y luego los procesos de comercialización que llevarán algunos días hasta que lleguen a las farmacias" aseguró la farmacéutica.

En cuanto a los costos y precios para la venta, Quesada contó que no tenían muchos detalles al respecto: "No se sabe al momento el precio porque no los hemos podido comprar todavía y porque son importados. Tampoco se sabe si tendrán cobertura de obras sociales, otros tipos de autotest no tienen cobertura".

Sobre la tarea que llevan adelante los empleados de las farmacias en este marco de pandemia y con la nueva tarea de cargar los resultados de los autotest, la presidenta del Colegio de Farmaceuticos aseguró: "La idea es colaborar desde las farmacias como desde el primer día de la pandemia. El profesional farmacéutico está capacitado para asesorar al paciente en esta nueva situación, además debemos informar el resultado al sistema nacional de vigilancia. Es un compromiso que vamos a asumir, con la colaboración de todos los clientes".