Aguiar dice que "no hay que acercarse" a los no vacunados

Al igual que la vacuna contra el Covid, la instrumentación del pase sanitario también despierta una enorme cantidad de expresiones en contra argumentando que viola las libertades individuales. Sin embargo el Secretario General Adjunto de ATE nacional, Rodolfo Aguiar pidió que su exigencia sea mucho más estricta, al tiempo que también instó a no acercarse las personas que no se quieren vacunar.

En la última semana se registraron récords de contagios diarios de Covid, y ante la perspectiva que las marcas continuarán superándose a diario, Aguiar llamó a "no acercarse ni compartir ningún ámbito con personas no vacunadas por decisión propia", para evitar más contagios.

El #PaseSanitario debe ser estricto para todas las actividades cotidianas.



Debemos extremar los cuidados: no acercarse ni compartir ningún ámbito con personas no vacunadas por decisión propia. Quienes atentan contra la #SaludPública no merecen respeto.https://t.co/5XigKtnOaA — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) January 8, 2022

El referente de los trabajadores estatales señaló con términos muy duros que "quienes atentan contra la salud del pueblo, no merecen ningún tipo de respeto". Durante los últimos cuatro días, en Argentina se registró un fuerte aumento de casos de Covid-19, llegando a los 110.533 contagios reportados el último viernes.



"Argentina debe replicar en todos sus distritos la medida implementada por Catamarca y cobrarle los gastos de la internación a quienes decidieron no vacunarse. El pueblo no debe hacerse cargo de los costos de su irresponsabilidad y egoísmo", explicó en referencia a la disposición adoptada el mes pasado en la provincia norteña.

Cabe destacar que en los principales países donde avanzó la vacunación, el 90% de las internaciones por coronavirus corresponden a personas que no fueron inoculadas. "No puede ser que una minoría, en nombre de las libertades individuales, nos tenga de rehenes a todos", apuntó a quienes no recibieron ninguna dosis por voluntad propia.

Aguiar reiteró el pedido para concretar un pase sanitario mucho más estricto: "Llegó la hora que deje de ser una expresión de deseo y se convierta en una herramienta eficaz para disminuir los riesgos de contagios. Esta medida podría ser el camino hacia la declaración de la vacuna obligatoria, como ocurrió el mes pasado en Ecuador y recientemente en Italia para los mayores de 50".