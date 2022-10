Altos del Limay: una nena fue víctima de un robo en su casa

La inseguridad en los diferentes barrios de la ciudad de Neuquén no se toma respiro. Como por ejemplo el vecindario de Altos del Limay, es una víctima recurrente, dónde los vecinos denuncian día tras día un ilícito - ya sea robo de vehículos o dentro de las viviendas -. Este jueves, lamentablemente, la víctima fue una niña de 10 años que se encontraba sola en su casa cuando fue sorprendida por varios delincuentes.

Lo más preocupante es que el robo tuvo lugar en el momento exacto en que se llevaba a cabo una reunión por seguridad entre efectivos policiales de la Comisaría 4 y autoridades vecinales. Una menor, que se encontraba en ese momento sola en casa vivió los peores momentos de su vida: ladrones entraron al domicilio, y afortunadamente se fueron rápidamente por "temor" a ser descubiertos.

La madre de la niña comentó en declaraciones radiales que, este jueves ella estaba de franco, "lamentablemente a veces trabajo todo el día, y como suele suceder en algunas ocasiones tengo quien cuide a mi nena y otras que se tiene que quedar sola. Como por ejemplo ayer que le dijo ¨¿Querés ir conmigo a la plaza a llevar a la perra a dar una vuelta?´´, y me dijo que no, le insistí pero no quiso", sostuvo la madre, que se fue sola a la plaza que se encuentra en la esquina de su casa. "Cuando vuelvo, me encuentro a mi hija llorando que me dice: 'Mamá me entraron a robar'".

Como pudo, la pequeño relató que todo sucedió solo segundos después que su madre salió. Además, luego corroboraron todo con las cámaras de seguridad, donde se ven a tres jóvenes a bordo de una camioneta color negra que estacionaron en la puerta y allí rompen el candado de la reja, barretearon la puerta y entraron. Suponen que los delincuentes estaban "seguros de que no había nadie en casa".

Al encontrarse con la pequeña, agarraron rápidamente un televisor, una cartera y una plancha para pelo, y emprendieron la fuga. "Uno subió -a la planta de arriba- y cuando ve a mi hija le dijo: ´´Hola´´ y bajó. Ahí les dice a los otros ´´Hay una pibita, salgamos corriendo´´", añadió aún conmocionada la vecina.

Cabe destacar que el robo se dio a metro de donde se realizaba una reunión entre la policía y la comisión vecinal. Luego de lo acontecido, el Presidente del barrio, mantuvo una charla con el Subcomisario Funes, 2do Jefe a cargo de la Comisaría 41, dónde informó que en conjunto con la coordinación Zona Sur, harán preventivas en Altos del Limay. Además, habrán cuatro patrullas de Infantes, una de motociclistas, dos de bici policías y un móvil tipo Pick Up.

No obstante, informaron que respecto al último hecho delictivos, ya se están llevando acabo diligencias con el Departamento de Criminalística para el levantamiento y cotejos de datos, levantamiento de filmaciones y otras tareas de Inteligencia, con la finalidad de esclarecimiento de los mismos.