Gaido deslizó que podría desdoblar las elecciones municipales

En línea con los rumores desatados durante las últimas semanas, el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, adelantó este sábado que las elecciones municipales podrían desdoblarse de las provinciales. Esta posibilidad ya había sido comentada hace unos días por el concejal del oficialismo, Claudio Domínguez, quien aseguró que un desdoblamiento “permitiría llegar con la espuma de la victoria” a la contienda por la gobernación.

En diálogo con el programa “Pórtense bien” que conducen Claude Staicos y Rubén Boggi en AM550 y 24/7 Canal de Noticias de Neuquén, el jefe comunal sostuvo que, aunque no tiene la decisión tomada, “creo que las elecciones municipales y provinciales pueden ir separadas”; y añadió que desde el municipio capitalino gustan "septiembre o octubre” para llevar adelante la votación a intendente.

Gaido, que buscará la reelección en 2023, tampoco descartó adelantar los comicios para principios de año, ya que “la ciudadanía busca campañas más cortas y que los políticos nos pongamos a trabajar”. De igual manera, se mostró confiado de lograr el acompañamiento de los votantes e indicó que “desde nuestro espacio, estamos listos para que las elecciones sean mañana”.

Por otra parte, el intendente capitalino remarcó que el concepto principal de la campaña “será el de mostrar que tenemos un equipo” y valoró que su frente para competir en las elecciones municipales “incorporará a otros espacios” por fuera del Movimiento Popular Neuquino, partido en el milita. Precisamente la semana pasada, bajo el llamativo nombre de "La Gaidoneta", se presentó la lista de concejales que el oficialismo capitalino impulsará para el próximo año y que estará liderada por la actual secretaria de capacitación y empleo del municipio de Neuquén, María Pasqualini.

En referencia a la campaña por la gobernación, contienda en la que Gaido jugará un rol importante pasa sumar votos, aseguró que el candidato a gobernador del MPN, Marcos Kooppmann, “representa con mucha idoneidad los valores del partido”; y valoró el acompañamiento de Ana Pechen en la fórmula oficialista, describriéndola como “una mujer con una tremenda trayectoria y experiencia”.

Finalmente, el jefe comunal también vaticinó que “nos aproximamos a unas elecciones históricas para el MPN” y volvió a apuntar, de manera sutil, contra el diputado nacional Rolando Figueroa y su candidatura por fuera del partido provincial. “Respeto pero no creo en los rejuntes con solo fines electorales, eso no sirve y hemos visto que le ciudadanía neuquina no los acompaña”, remató.

MIRÁ LA NOTA COMPLETA: