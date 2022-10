Una plaga de murciélagos tomó el registro civil de Centenario

Una familia de murciélagos tomó por asalto el Registro Civil de Centenario ubicado en calle Villegas y Canadá. Y no, no fueron a casarse, ni a realizar ningún trámite. Los empleados contaron al menos once animales colgados entre los techos y las cortinas del lugar, que generaron pánico entre los trabajadores por las diversas enfermedades que estos "bichos" pueden acarrear.

Según consigna el portal Centenario Digital, las oficinas ahora están cerradas hasta nuevo aviso, más allá de que personal de mantenimiento procedió a retirar los animales en bolsas y se aguardaba una desinfección.

Afortunadamente, los casamientos programados para el viernes 21 de octubre no debieron ser reprogramados, sin embargo luego las oficinas cerraron y se colocó un cartel que informó sobre la suspensión de actividades.