Añelo: cortarán rutas en reclamo por altos costos de luz y falta de gas

Vecinas y vecinos de la localidad neuquina de Añelo, se volcarán a las rutas 7 y 17 este lunes en reclamo por las altas tarifas en las facturas de luz que comenzaron a llegar con aproximadamente 50 mil pesos mensuales por el consumo de energía. También el reclamo es por falta de gas en algunos sectores.

Luis Castillo, uno de los vecinos, dialogó con AM550 y explicó: "vamos a esperar hasta el mediodía para ver si nos convocan a una mesa de diálogo. Nos habían dicho que iban a reducir esta alta tarifa a la mitad, pero todavía no obtuvimos ninguna respuesta. A las casas llegan facturas de 50 mil o 70 mil pesos por mes".

Para el aniversario de Añelo el viernes pasado, vecinas y vecinos le entregaron una carta al gobernador Omar Gutiérrez explicando la preocupante situación que atraviesan en la localidad que está en el núcleo de Vaca Muerta. "El EPEN -ente que administra la energía- colocó medidores digitales, por lo que si se acumulan dos boletas impagas, tenés que abonar las dos juntas, de lo contrario, cortan el servicio", explicó Luis Castillo.

Además, el reclamo no solo es por las tarifas en la energía eléctrica, sino también por la falta de red de gas en algunos sectores de Añelo y que vecinas y vecinos se ven obligados a la compra de garrafas de gas. "Van a hacer un gasoducto hasta Buenos Aires y Añelo, que está al lado de Vaca Muerta no tiene gas", afirmó Castillo. Vecinos autoconvocados esperarán hasta el mediodía y en caso de no obtener una respuesta, cortarán las rutas 7 y 17.

