Salud de Río Negro inició un “paro de lapiceras”: ¿En qué consiste?

Trabajadores de la Salud, nucleados en ASSPUR rechazaron la pauta salarial propuesta por el gobierno de Rio Negro. Consideraron que es insuficiente y rechazaron el pago de sumas no remunerativas. Asimismo, anunciaron un paro general de 48 horas con movilizaciones y asambleas en cada hospital público durante los días 2 y 3 de noviembre. La medida incluye un “paro de lapiceras” que se realiza desde este lunes y por tiempo indeterminado.

¿En qué consiste el "paro de Lapiceras"?

El paciente será atendido normalmente, se le solicitarán los estudios que correspondan y se le recetarán los medicamentos que eventualmente necesite, así como el certificado de reposo laboral si correspondiera, todo en los recetarios comunes. Pero no se confeccionarán planillas adicionales, como el Formulario 922, el estudio se solicitará en un recetario común. Además, no se completarán las planillas de ANSES para la percepción de la Asignación Universal por Hijo, Plan Nacer, Plan Sumar y Plan Progresar. Y no se completarán las planillas del Fondo de Obra Social y estadísticas de internación.

Desde ASSPUR explicaron que, si se extenderán constancias de embarazo o de control del niño sano, para que el interesado pueda solicitar ante las autoridades del hospital la confección de los formularios en base esas constancias. Si se confeccionarán normalmente los certificados de nacimiento y defunción.