Repudian los traslados de las detenidas de Mascardi

La Asociación Permanente por los Derechos Humanos, Regional Bariloche repudió la decisión de la Jueza Federal de Bariloche Silvina Domínguez de trasladar al Penal de Ezeiza a cuatro de las mujeres detenidas en el desalojo forzoso de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en la zona de Villa Mascardi.

Consideraron que “esa decisión contraria a los tratados internacionales, a la Ley 26.485 y carente de perspectiva de género causa un grave daño adicional a la privación de la libertad que es incluso rechazada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más grave aun cuando no han sido indagadas por la justicia ni está resuelta su situación procesal”.

Agregaron que “es un acto violento contra las detenidas no solo por carecer de perspectiva de género sino por causar un daño a miembros de pueblos originarios de por si perseguidos y discriminados históricamente. El fundamento de que no hay lugar para la detención de mujeres en Bariloche es inaudito y falaz cuando no se acreditó haber consultado a las autoridades nacionales, provinciales o municipales sobre un lugar adecuado para la detención cerca de sus familias, su domicilio y de sus defensores. Este tipo de resoluciones tomada por una mujer en perjuicio de su género y sin consultar su opinión, merece ser analizado por el Consejo de la Magistratura”.

En la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche quedaron solo las dos madres que están amamantando a sus hijos. Las otras cuatro fueron enviadas a la cárcel de Ezeiza. Denunciaron además que la mujer que fue llevada hasta la comisaria, fue obligada a internarse. Ella quería un parto respetado y bajo la asistencia de su comunidad.