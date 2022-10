Mascardi: ¿Dónde está Jones Huala?

Si bien el desalojo de las propiedades usurpadas por la lof Lafken Winkul Mapu se llevó a cabo ayer por las fuerzas federales enviadas por el gobierno nacional, la zona de Villa Mascardi sigue militarizada y el operativo aún no está concluido. Es que la orden judicial también exigía la captura de una determinada cantidad de personas que se presumía que estaban dentro de la toma, sin embargo sólo se consiguió detener a 7 mujeres y unos 10 niños que quedaron a disposición de la SENAF. Entre los buscados se encuentra el líder del movimiento de resistencia Facundo Jones Huala, quien se encuentra prófugo de la Justicia chilena desde fines de enero de este año.

Patricia Bullrich, la líder del Pro y ex ministra de Seguridad en la presidencia de Mauricio Macri, encabezó una marcha en reclamo por la usurpación en Mascardi. Y entre las cosas que manifestó, aseguró que tenían información que el lonko estaba en la zona cordillerana argentina, al sur de Bariloche.

Menos de 48 horas después, el actual ministro Aníbal Fernández dio el ok para que las fuerzas a su cargo ingresen con gases y armas disuasivas a la zona de Villa Mascardi que se mantenía ocupada desde 2017 por la comunidad Lafken Winkul Mapu. Pero en las cinco propiedades recuperadas no encontraron ningún hombre, sólo había mujeres con sus hijos.

Fernández ayer se expresó por Twitter y hoy habló con medios de Buenos Aires en donde reconoció que el comando conjunto conformado por Gendarmería, PSA, Policía Federal y Prefectura Naval continuarán en la zona de Villa Mascardi. "Hay mucho trabajo por hacer", aseguró y luego explicó que el oficio de la jueza "refiere a la toma y a quienes son los que debiéramos detener por determinadas razones, porque hay delitos de la usurpación y delitos que son comunes. Estamos trabajando sobre todo este tema".

El ministro reconoció que sólo hubo mujeres detenidas y sobre los hombres: "no estaban", respondió. E inmediatamente tiró uno "no hacer valoraciones". Luego amplió "hay mucho trabajo por hacer, deduzco que tiene que haber habido otra gente, que es la que en el oficio se solicita la captura y que nosotros hubiéramos efectuado si hubieran estado. Tenemos que seguir trabajando porque hay muchas cosas por hacer", insistió.

Si bien las sospechan existen, no hay datos concretos que le permitan a la Justicia determinar que Jones Huala está escondido en Villa Mascardi y que ante el ingreso de las fuerzas federales se haya resguardado dentro del bosque, cerro arriba junto con los demás hombres que formaban parte de las usurpaciones bajo la consigna de la tenencia ancestral que reclaman.

En 2017, cuando los Albatros de Prefectura asesinaron a Rafael Nahuel, los hombres se habían resguardado cerro arriba y bajaron recién después de dos días de procedimiento, trasladando en una camilla al joven de 22 años herido de gravedad en la espalda por una bala de 9 milímetros. Uno de los que lo llevaba era Fausto Jones Huala, hermano de Facundo, buscado por la Justicia, por lo que hay antecedentes de la relación entre la familia del lonko y la familia Colhuan, que siguen a la machi Betiana de 22 años, quien señaló las tierras de Villa Mascardi como las que sus antepasados le marcaron esa zona como propia.

Jones Huala está prófugo de la Justicia chilena desde fines de enero de este año, cuando aprovechó un fallo a favor para salir de la cárcel de Temuco. Sin embargo cuando la apelación lo dio vuelta, ya nunca más regresó. El conocimiento del lonko de la zona cordillerana es tan grande que podría estar refugiado en cualquier comunidad del sur trasandino o en la zona de Río Negro o en el norte de Chubut.

En tanto, se supo que en los últimos días la Justicia rionegrina rechazó un habeas corpus a favor de Jones Huala que fue presentado por Juan José Soto Vargas, un hombre conocido en ambos lados de la cordillera por realizar planteos a favor de los mapuches. En este caso, apeló al "cansancio, suplicio y depresión" que debe sentir el líder de la RAM.

El juez de Garantías Víctor Gangarrosa lo rechazó con el argumento de que la documentación acompañada no guardaba relación con la presentación realizada. Entendió que que no se estarían agravando las condiciones de detención o vulnerando alguna garantía ya que no existe arbitrariedad o ilegalidad que amenace su libertad. De esta manera lo rechazó "in limine".

Ayer, la madre de Jones Huala, la lonko de la lof Huala Hue, María Isabel Huala, durante la marcha en repudio al operativo desarrollada en el Centro Cívico de Bariloche, aseguró que "nuestra gente sigue dormida. Siguen creyendo que son argentinos, ¡somos mapuches!", gritó. Además se refirió a Bullrich y al operativo: "Tuvo que venir una impresentable a armar una marcha en Bariloche para que vayan a desalojar, con la violencia que lo hicieron" y reconoció que "este territorio es Wallmapu, estaba habitado por nuestra gente mapuche, de este y del otro lado de la cordillera".