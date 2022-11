Bariloche: la echaron de la Muni y denunció un sistema de recaudación "paralelo"

Una funcionaria barilochense, condenada por la Justicia por los aportantes truchos en la campaña de Gustavo Gennuso, fue despedida y denunció que fue porque no aceptó un esquema recaudatorio paralelo que lleva adelante el intendente.

Viviana Gelain fue condenada por la Justicia en septiembre de 2020 luego de aceptar su responsabilidad en la confección de las listas de aportantes para la campaña de Juntos Somos Bariloche, en la que figuraban personas que no habían puesto ni un solo peso y otras que ya estaban fallecidas. En aquel momento se comprometió a pagar 100.000 pesos en compensación, trabajos comunitarios y participar de una capacitación en el manejo de fondos públicos. Además de no poder ocupar cargos partidarios en una próxima elección.

Pese a estos manejos truchos para justificar el dinero con el que Gennuso hizo campaña, Gelain se mantuvo en el cargo de subsecretaria de Gestión Urbana y era quien tenía a su cargo la aprobación de las construcciones privadas, pero el intendente decidió echarla. Según la ex funcionaria, le sorprendió el pedido de renuncia que Gennuso le hizo el viernes.

En Radio 6 de Bariloche, Gelain explicó que “dentro del esquema recaudatorio, yo trabajo de una manera transparente, honesta y apoyada en los técnicos para resolver las cuestiones de todos los días y las grandes también y bueno, este es el resultado”, mientras habló de ser un escollo para los intereses del intendente.

Aunque habló de un sistema recaudatorio remarcó que “si tuviera hoy la prueba en mi mano voy y la denuncio, lo que tengo para decir es que esos circuitos existen, que yo no he avalado ni he aceptado sumarme y se que hay gente -y mucha- que está juntando las pruebas para hacer la denuncia correspondiente”.

En tanto que cuestionó la gestión del intendente con quien trabajo desde su época de vecinalista en el partido Pueblo. Ante la imposibilidad de buscar una nueva reelección intenta ser tenido en cuenta para acompañar a Alberto Weretilneck como vicegobernador o un lugar como legislador y para Gelain “no es el Gustavo Gennuso con el que yo empecé a trabajar”.