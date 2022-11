El municipio descubrió 13 mil contribuyentes que no pagaban impuestos

Inspectores municipales de Neuquén Capital, detectaron que había 13 mil contribuyentes que no pagaban impuestos y no cumplían las normas, en muchos de los casos porque los inmuebles que habitan figuraban que estaban en obra, a pesar de que la misma ya estaba finalizada hacia un tiempo. Gracias a la tarea que comenzó en septiembre, los nuevos usuarios fueron incluidos en la base de datos y comenzarán a pagar impuestos por los servicios.

Fernando Schpoliansky, secretario de finanzas municipal, explicó en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, que “muchos de los contribuyentes que no pagaban impuestos, se excusaron que no lo hacían porque no les llegaba la factura”, pero la misma se descarga de la página web de la municipalidad, ya que la comuna no reparte los servicios retributivos.

En los edificios que están recientemente terminados, en los que hay individuos habitándolos, “al revisar las nomenclaturas catastrales de los inmuebles detectamos que estaban pagando una sola, que coincide con el lote baldío en el que hoy hay una vivienda”, indicó Schpoliansky.

En lo que va de la gestión, el municipio logró regularizar 76 edificios que figuraban en obra o bajo el nombre aún del constructor o desarrollador. De esta forma, se paga por una nomenclatura catastral mientras estaba en obra y al finalizar la misma, se continúa abonando un monto que no corresponde con un edificio terminado, en muchos casos de hasta 30 pisos.

Cuando los inspectores detectan a un infractor, a partir de ese momento el municipio intima al desarrollador o a la constructora, quienes les informan quien adquirió ese inmueble, independientemente si esta escriturado o no. De esta forma, comienzan una investigación y si el inmueble cuenta con todos los servicios y tienen una contraprestación comienzan a ser sujetos tributarios.

“Conformamos un equipo de inspectores que releva la ciudad sobre todo en aquellos lugares donde se están ejecutando y ya están por finalizar sus obras”, manifestó Schpoliansky. “Nosotros nos acercamos, verificamos y si en términos tributarios no cumplen las reglas, procedemos a realizar una intimidación y asignamos una nomenclatura particular”, agregó el funcionario.

Con respecto a la nueva recaudación municipal en propiedades de 45 metros cuadrados, la nueva contribución es de aproximadamente de mil pesos mensuales por contribuyente. Con la creación del nuevo cuerpo de inspectores para fiscalizar, el municipio pretende no dejar sin revisar todos los puntos de la ciudad.

