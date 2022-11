Para el gobierno, el corte en Añelo es agitado políticamente

( De Mejor Energía) .- El subsecretario de Gobierno de Neuquén, Juan Pablo Ponchiardi, sostuvo hoy que una parte de los cortes de ruta en cercanías de Añelo, que afectaron el acceso a yacimientos de Vaca Muerta, “tienen un componente político”.

De este modo se refirió al corte realizado por vecinos, al que se sumó la Confederación Mapuche de Neuquén, en medio de su reclamo por supuestas demoras en el relevamiento territorial de comunidades.

En diálogo con el programa Mejor de Tarde, de AM550, el funcionario provincial sostuvo que “llama la atención” que “responsables del municipio que deben garantizar el servicio de agua y el intendente (Milton Morales)”, pese a integrar una mesa técnica que busca soluciones para la localidad, “salgan a potenciar el reclamo a través de las redes”.

Ponchiardi afirmó que en ese ámbito técnico todos los actores están al tanto de las obras y los proyectos que “necesitan de financiamiento que se está buscando”. El funcionario hizo las declaraciones poniendo de relieve que “es entendible que los vecinos sin agua” realicen la protesta, pero dijo al mismo tiempo que esa posición es agitada por “concejales” y el propio jefe comunal.

Cabe mencionar que el intendente de la localidad respalda la candidatura para gobernador de Rolando Figueroa, el diputado nacional del MPN que esquivó la interna partidaria, poniendo en duda que en esa instancia pudiera haber un comicio transparente. Así competirá electoralmente por fuerta del partido, algo para lo que ya cosechó el respaldo de una parte del macrismo en Neuquén. Será uno de los rivales del vicegobernador Marcos Koopmann, el candidato avalado por el gobernador Omar Gutiérrez y el líder del MPN, Jorge Sapag.

“Lo del servicio de agua, es parte de obras que están comprometidas y proyectadas, puestas a disposición por el Estado provincial. Surgieron en una mesa técnica, con autoridades municipales y varios miembros del ejecutivo provincial”, sostuvo el subsecretario.

Enfatizó que “el que participa en esa mesa técnica es el intendente y los concejales” y “ellos son los actores que están por redes sociales y distintos medios fogoneando, o potenciando el reclamo de los vecinos”.

El planteo de los vecinos “es entendible”, dijo, “pero es el intendente el que tiene que dar las soluciones y en lugar de esto potencia el reclamo, y no acompaña al ejecutivo provincial”.

“Creemos que esto tiene ribetes más políticos”, sostuvo.

“Desde esta mañana (por el lunes 28 de noviembre) el presidente del Entre Provincial de Agua y Saneamiento, Mauro Millán, está instalado en Añelo, manteniendo reuniones con referentes de la comunidad, del mismo modo que sistemáticamente en el contexto de esa mesa técnica, nos venimos reuniendo”.

¿Qué dice el intendente sobre la crítica del gobierno provincial?

"El gobierno de la provincia tiene que hacer un mea culpa del tiempo que llevamos sentados en mesas de negociacion permanente para avanzar en proyectos de infraestructura que no se han cumplido", dijo Morales, en diálogo con este medio.

Agregó que "hay un compromiso que se generó con la comunidad, y que lleva mucho tiempo ya, el año pasado, este 20 de octubre se volvió a generar el mismo compromiso de frente a la comunidad de Añelo, el gobernador dijo que iba a estar listo para diciembre el segundo módulo potabilizador de agua".

Añadió que el Estado municipal "hizo todo lo posible para sostener el sistema y el aprovisionamiento del agua" y que "los recursos municipales son muy limitados". "Si no viene la inversión que se compromete del gobierno provincial, no podemos avanzar y darles respuestas a cada uno de los vecinos".

"Digo esto con justificación, hay actas firmadas en las cuales el gobierno de la provincia, se comprometía a resolver la problemática del agua", dijo Morales.

La Confederación Mapuche se fue del piquete

En el caso de las comunidades mapuches, desde la primera hora de este lunes, habían bloqueado los accesos de varios de los principales yacimientos de Vaca Muerta, como Fortín de Piedra, Loma La Lata, Tratayen y Puesto Hernández, exigiendo la realización del relevamiento territorial, uno de los temas más sensibles de la agenda de los pueblos originarios en la provincia.

Según precisó Jorge Nahuel, referente de la Confederación Mapuche de Neuquén a Mejor Energía, el acuerdo con las autoridades recién llegó durante la tarde noche de este lunes, luego de que desde el ejecutivo neuquino se comprometieran a agilizar el operativo de relevamiento. Como respuesta, los ingresos a las áreas de explotación hidrocarburífera se liberaron y mañana no se repetirán los piquetes, como había trascendido en algún momento de la tarde.

"Fue una reunión muy positiva. Planteamos que en lugar de discutir personerías de caracter jurídico, para el reconocimiento de las comunidades, se establezca personerías de caracter público, no privadas, que tienen la propieadad de que no están controladas por el Estado, y tienen una autonomía de funcionamiento. Y no queremos ser parte de un filtro ideológico y político, a través del cual se le otorgan personerías a determinadas comunidades y a otras se les niegan", afirmó Nahuel en diálogo con este medio.