Fiesta de la Confluencia: ¿Quiénes son los reconocidos artistas que se suman?

La Fiesta Nacional de la Confluencia llega nuevamente a Neuquén en febrero 2023. En el predio de la Isla 132, empezará el 14 de febrero hasta el 19; serán seis días de puros shows musicales y entretenimientos a cargo de artistas regionales, nacionales e internacionales.

En la mañana de este martes, Mariano Gaido confirmó más artistas nacionales: Choque urbano, Diego Torres, Duki, Wos, Babasónicos, Nicki Nicole y Abel Pintos. Sin embargo, al intendente se le "escapó" y mencionó a Trueno, además de sus ganas de que venga La Mosca: "Quiero que canten la canción de la selección", afirmó risueño.

Hace un mes atrás el mandatario había confirmado la presencia del gran Rodolfo "Fito" Páez, quién está de gira hace meses por los 30 años del lanzamiento del disco "El amor después del amor". Sin embargo, Gaido, en declaraciones radiales sostuvo que: "Estamos trabajando con Fito, no está confirmado, lo dije con esta ansiedad que me caracteriza, pero no está confirmado".

EL GRAN FESTIVAL

Habrá más de 200 emprendedores de todo el Alto Valle, además de una gran bicicleteada y corrida, en el comiendo del festival. Otro dato muy importante y de gran avance tecnológico, se confirmó que "el sonido es el de Coldplay, vamos a tener 12 pantallas gigantes, cuatro escenarios y tres puentes mas para ingreso a la isla", mencionó con alegría Gaido.

Además, cabe recordar que en la edición del año pasado hubo un sector preferencial para los vacunados, esta vez va a haber "un sector destacado y especial para vecinos que tengan sus impuestos al día".