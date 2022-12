Cuál es el mensaje de la Iglesia neuquina para esta navidad

En una entrevista exclusiva, el obispo de Neuquén Fernando Croxatto estuvo en los estudios de AM550 y CN24/7 durante el programa Pórtense Bien, que es conducido por Claude Staicos y Rubén Boggi. En este contexto, Croxatto contó cuál es el mensaje de la Iglesia para estas fiestas y cómo se relaciona con la política.

"La mirada y mensaje de nosotros es con la mirada puesta en Jesús, que es por quien tiene sentido esta Navidad. Una Navidad sin Jesús es una Navidad vacía, pobre. Con esto, el mensaje que damos es que se empiece a revalorizar la vida, como lo hizo Artémides Zatti", afirmó Croxatto.

A su vez, el obispo neuquino se refirió a la pregunta de cómo hace la Iglesia para no involucrarse en la política y en caso de hacerlo, cuál es la manera más adecuada. "Creo que el mensaje sería no quedarse en una sola postura firme políticamente. Es parte de nuestra mirada como Iglesia, ya que si nos cerramos en una sola postura estamos politizando mal. Es inevitable que nos involucren en este tema, tal como lo hacen con el Papa Francisco", explicó. Asimismo, contó que en 2017, Francisco quiso venir a la Argentina, pero por un problema de fechas no pudo visitar su país natal.

En otro pasaje de la entrevista, Croxatto se refirió a los festejos de la gente por el título mundialista de Argentina en Qatar 2022. "Hay una necesidad de encontrarse y celebrar. El pueblo necesitaba relajarse y sacar afuera la presión. Fue una cosa muy linda lo que se vivió, pero a la vez me pareció que fue un grito de cómo podemos hacer para seguir unidos", afirmó.