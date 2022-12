Alcoholemia en Neuquén: ¿Qué resultados dieron los operativos?

Como es habitual en esta época del año, los operativos especiales en la capital neuquina a cargo del personal policial y de tránsito se expandieron sobre los puntos estratégicos de la ciudad para el control vehicular y también el de alcoholemia. El operativo comenzó a las 21 horas y finalizó a las 9 de la mañana con 30 motoristas y 10 inspectores de calle.

"Debemos decir que se verificó muy baja circulación de autos y motos en la ciudad en comparación con años anteriores. Lógicamente al no tener tantos autos en las calles no hubo incidentes o colisiones y el SIEN no tuvo que asistir situaciones relacionadas al tráfico vehicular. En Navidad, tuvimos 4 alcoholemias positivas (1,97 gr/l la más alta) y 8 retenciones vehiculares", detalló el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Francisco Baggio, en diálogo con AM550 y CN24/7.

En este sentido, desde la Municipalidad de Neuquén remarcaron el buen trabajo, tanto del personal policial como el de tránsito. Junto con los buenos resultados del operativo, Baggio afirmó que "hace muchos años no teníamos una Navidad con estos resultados positivos tan importantes".

Entre las 8 retenciones vehiculares que se hicieron en la capital neuquina, el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad detalló que fueron por exceder la velocidad máxima, circular por bulevares y por transitar por banquinas.

Con respecto al fin de semana que viene de Año Nuevo, se repetirán los mismos controles en la ciudad de Neuquén con 30 motoristas y 10 inspectores distribuidos en los puntos estratégicos.