Condena a CFK, colectivos sin frenos y tarifazo descontrolado

Aunque hubo apenas tres días de actividad laboral, la semana que termina fue decididamente intensa, tanto a nivel nacional como regional, donde para colmo regresaron los vientos. El tema que mayor repercusión generó fue, por supuesto, la condena judicial a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), pero no el único. Aquí no más, en la localidad neuquina de Centenario, los concejales aprobaron un tarifazo que elevó las tasas a niveles astronómicos; y en la localidad rionegrina de Roca, los controles de alcoholemia sorprendieron a un diputado provincial que manejaba pasado de copas. Pero eso no es todo, hay más. Veamos...

Centenario más cara que Qatar

La ciudad que gobierna el intendente Javier Bertoldi (PJ) fue escenario de un tarifazo descomunal. Tanto que el Concejo Deliberante aprobó un incremento en las tasas municipales de hasta el 700%, en el peor de los casos. Lo hizo con 6 votos a favor y tuvo 4 en contra.

El tarascón a los bolsillos de los contribuyentes (que generó ásperas discusiones entre los ediles) empezará a regir ahora no más, en enero y afectará tanto a comercios como a puestos instalados en la vía pública. Según se dijo, pasarán de pagar de 1.230 a 7.000 pesos de tasa municipal.

En paralelo, aprobaron un incremento del 1.400% en la tarifa aplicada a la publicidad en carteles de la vía pública, lo que generó particular malestar entre los comerciantes de Centenario que, al parecer, es más cara que Qatar.

A salvo del impuesto a las Ganancias

En una semana maratónica, en la que aseguró que la fecha de las elecciones se conocerá en diciembre, el gobernador Omar Gutiérrez realizó tres anuncios destinados a los trabajadores de la administración pública neuquina. Lo hizo acompañado por Marcos Koopmann y Mariano Gaido, entre otros.

Por un lado, promulgó y puso en vigencia la Ley de Presupuesto 2023 que deja a buena parte de los salarios de la administración pública provincial fuera del alcance de las retenciones por impuesto a las Ganancias. Por el otro, firmó y envió a la Legislatura provincial el decreto que convertirá a Neuquén en la primera provincia del país en tener a todos sus trabajadores bajo convenio colectivo de trabajo. Y, en el mismo acto, firmó el decreto por el que 256 trabajadores eventuales de Salud que colaboraron con la provincia y la población durante la pandemia, fueron incorporados a planta permanente.

Los colectivos, un peligro

Pasó de nuevo: un colectivo de Autobuses Neuquén bajó sin frenos por la calle Buenos Aires, chocó a varios vehículos y terminó su carrera en la plazoleta de la Vuelta de Obligado, en pleno centro neuquino. Milagrosamente, no hubo heridos. Pero sí hubo antecedentes que advertían sobre la falta de mantenimiento e inversiones, ya desde los tiempos del ex intendente Horacio “Pechi” Quiroga.

Por estos días, la Municipalidad de Neuquén avanza con la licitación del nuevo sistema de colectivos urbanos, pero es evidente que las empresas que prestan el servicio en la actualidad se desentienden de sus obligaciones.

En agosto de 2016 un colectivo de Autobuses Neuquén se quedó sin frenos, también en pleno centro, y el chofer lo frenó contra un poste de luz. Hace poco, en octubre de 2022, un colectivo de Pehuenche circulaba por calle Alcorta y cuando le faltaban pocos metros para la Avenida, se quedó sin frenos y chocó al auto que tenía adelante.

Despidos por teléfono

En medio de los conflictos que la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, tiene con los gremios que representan a los trabajadores del Estado sobrevino un episodio penoso: cinco agentes del hospital de Regina fueron despedidos por mensajes que llegaron a sus teléfonos; entre ellos una trabajadora que cursa el octavo mes de un embarazo de riesgo.

Carolina Lastra, Patricia Martínez, Natalia Bravo, Agostina Loaiza y Edmundo Leal, se desempeñaban desde hacía un año y nueve meses y fueron dejados literalmente en la calle.

Algunos de ellos realizaban tareas administrativas en el área de vacunación y otros en los centros de atención primaria en barrio Jardín, Villa Antártida, Villa Alberdi y Barrio Nuevo. Todos trabajaban 20 horas de lunes a viernes y percibían sólo 14.000 pesos mensuales. Habían ingresado en medio de la pandemia.

Diputado pasado de copas

Todavía faltan algunos días para los brindis de Navidad y Año Nuevo, pero un diputado provincial rionegrino ganó tiempo y se pasó de copas. Ya era la madrugada del miércoles cuando un control de alcoholemia que se realizaba sobre la Ruta Nacional 22, en Roca, detuvo a un auto (Toyota Corolla), realizó el test y descubrió que el conductor tenía alcohol en sangre.

El conductor era José Luis Berros, diputado provincial por el Frente de Todos, que debería apegarse a las reglas, pero en fin se apegó al copete. Le sacaron el auto, también el carnet de conducir y no se sabe si, además, le sacaron las ganas.

La condena a Cristina

El Tribunal Oral Federal N 2 condenó a CFK a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, tras endilgarle la presunta comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Se trata del expediente por el que se investiga la supuesta contratación irregular de obra pública en la provincia de Santa Cruz, y que se conoce como causa Vialidad.

Tras la condena y aunque tiene instancias de apelación, la ex presidenta aseguró que no será candidata en 2023. La sentencia, obviamente, agitó el clima político en el país de la grieta.

Millones en la pobreza

Según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), correspondiente al tercer trimestre del año en curso, la pobreza ascendió al 43,1% y afecta a más de 17 millones de argentinos. La noticia llegó en momentos en los que, por obvias razones, se habla más de fútbol que de inflación.

Destacó ese informe que con relación a idéntico periodo de 2021, el aumento es de 0,7%, es decir no tanto; pero sin lugar a dudas