Los trabajadores de la Cooperativa 1 de Mayo cortaron durante todo el fin de semana la calle Alsina al 2900 en Roca, en reclamo a un posible desalojo que se realizaría en el lugar. Aseguraron que el fallo de la Justicia establece que el 11 de febrero deben entregar el predio de forma pacífica. La cooperativa se conformó en 2010 y cuenta con matrícula del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). La medida se inició el viernes y se mantuvo durante todo el fin de semana.

Omar Carrasco, presidente de la Cooperativa 1 de Mayo señaló que “es cansador, es agotador. No tenemos respuestas. El viernes a las 8 de la mañana empezamos el corte. Y todavía estoy acá. No hay respuestas, no hay una solución. No sé qué piensa el gobierno de Río Negro. Somos 40 familias que estamos esperando una respuesta en la calle y no mandaron a nadie para dialogar. El gobierno provincial brilla por su ausencia”.

Agregó que “nosotros somos gente de trabajo. No nos vamos a ir. Vamos a resistir. En el aserradero hay 40 familias y ¿quién le da trabajo a esa gente? Están trabajando 10 galpones de empaque con nosotros. En el aserradero hacemos jaulas para morrones, ciruelas, duraznos y manzanas. Trabajamos desde Cipolletti, Fernández Oro, Roca, Huergo y Cervantes.

Carrasco señaló que “hicimos una asamblea, en el aserradero hay un sector que produce material y el otro esta con el corte. Después intercambiamos. Si no producimos no cobramos, no tenemos dinero. Queremos que baje el gobierno provincial. Hicieron una ley de expropiación y no se cumplió. Peleamos el desalojo por los inoperantes del gobierno. Estamos peleando por nuestras fuentes de trabajo. Todo lo pagamos nosotros, la luz, los clavos, las maderas sin subsidios de nadie. No somos una empresa fantasma”.