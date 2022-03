Tras un accidente, una policía amamantó a una cipoleña

A bordo de su camioneta, una familia cipoleña viajaba por la ruta 22 en dirección a Bahía Blanca, cuando fueron chocadas desde atrás y a su vez impactaron contra el acoplado de un camión. Si bien todos están fuera de peligro, una madre de 31 años debió ser trasladada al hospital y dejó sola a la pequeña de sólo siete meses, quien lloraba de manera desesperante. Una policía bonaerense, también madre de una niña de la misma edad, que formaba parte del operativo decidió darle de mamar a la beba para poder calmarla y que la situación sea menos traumatizante.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde a la altura del kilómetro 773 de la ruta Nacional 22, cerca de la localidad de Algarrobo o Juan Couste como era el nombre de la Estación de Ferrocarril y como figura en los mapas. Esteban Millazato, un cipoleño de 31 años, intentó sobrepasar un camión con su camioneta Renault Duster, pero al abrirse fue alcanzado por una Volkwagen Amarok que alcanza a rozarla.

Estaba un poquito nerviosa, (el padre) me dijo que sí y ahí sucedió la escena donde alguien tomó una foto. Yo estaba de civil en ese momento porque ya estaba pronta a venir a la oficina y justo surgió el llamado

El primer impacto fue leve, pero suficiente para que el conductor de la Duster pierda el control y chocara contra la parte de atrás del acoplado de un camión. Los tres vehículos circulaban en el mismo sentido, desde Río Colorado a Bahía Blanca. Junto con el cipoleño viajaba su esposa, María Agustina Galarza, también de 31 años, y la pequeña hija de ambos, de sólo 7 meses. Si bien todas las personas estaban fuera de peligro, la que peor cuadro presentaba era la madre de la beba, quien tenía una fractura en el tabique nasal y un corte en cuero cabelludo. El personal de la ambulancia decidió trasladarla al hospital Penna de Bahía Blanca.

Si bien la pequeña estaba en buen estado de salud, estaba asustada y llorando de manera desesperante, por lo que la titular de la Dependencia policial de Algarrobo, Susana Madroñal no dudó en tomar a la niña en brazos y comenzar a darle de mamar para tranquilizarla. La jefa del destacamento también es madre de una beba de 7 meses.

Madroñal explicó que "al principio se asistió a la mamá de la bebé que estaba lesionada y ahí tomé conocimiento que había una criatura. Pregunté al papá qué tiempo tenía y cómo se llamaba, me dijo que tomaba teta y no tomaba fórmula". Entonces luego de pedirle autorización al padre decidió amamantarla; "estaba un poquito nerviosa, (el padre) me dijo que sí y ahí sucedió la escena donde alguien tomó una foto. Yo estaba de civil en ese momento porque ya estaba pronta a venir a la oficina y justo surgió el llamado", agregó.

"Fue increíble porque debía tener en la cabeza de hacer mi trabajo y, a su vez, tratar de asistir a la bebé para que el papá también esté tranquilo porque estaba con la preocupación de la mamá de la nena que había sido derivada a Bahía Blanca", reconoció.

Finalmente, la mamá de la beba fue trasladada al Hospital Penna para su mejor atención. El resto de los involucrados no sufrieron lesiones de consideración, pese a la espectacularidad del siniestro. El conductor de la Amarok quedó imputado por lesiones culposas, mientras que la causa está a cargo de la U.F.I.J N° 12 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.