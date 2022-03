Sobisch - Rioseco - López, el trío menos pensado

El ex intendente de Cutral Co y conductor del Frente y la Participación Neuquina, Ramón Rioseco, desempolvó recientemente su viejo proyecto de conformar un frente amplio electoral, con el cual enfrentar al MPN en las provinciales. En su momento lo intentó con el ex intendente de Neuquén, Horacio “Pechi” Quiroga y ahora le hizo un guiño a la dirigencia de Juntos por el Cambio (JxC).

Quien al parecer construye en paralelo es el ex diputado nacional por el PRO, Leandro López quien así se expresó en su cuenta de Twitter: “Sobisch fue el mejor Gobernador de la provincia en los últimos 25 años. Rioseco y Pechi fueron los mejores Intendentes de la Provincia en los últimos 25 años ¿Da para armar un Frente Amplio para ganarle al Sapagismo y salir de la decadencia? Obvio!!! Re da!!”

Sobisch es el referente de la Democracia Cristiana, cuya concejala capitalina, Nadia Márquez, constituyó un interbloque con el PRO, que conduce Marcelo Bermúdez y con la UCR, que tiene como líder a Juan Peláez. Al tiempo que Sobisch se reunió recientemente con el ex senador Miguel Angel Pichetto, cuyo Peronismo Republicano trabaja en tándem con los partidos de JxC aquí en Neuquén. De ahí a una alianza hay un largo trecho y López invita a transitarlo.