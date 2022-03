“Debemos garantizar la libertad con igualdad de oportunidades”

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, homenajeó a las víctimas de la dictadura cívico-militar que transcurrió entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, manteniendo vivo el compromiso de la defensa de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. El acto, que contó con la participación del gobernador Omar Gutiérrez, de representantes de los derechos humanos, tuvo lugar poco antes de las 11 en el parque que lleva por nombre Jaime De Nevares, obispo que estuvo al frente de la diócesis de Neuquén y fue emblema de justicia social en los momentos más difíciles del golpe de Estado en Argentina.

“Se cumplen 46 años de cuando se apagaba el derecho de vivir en libertad, con lo que uno creía para construir una sociedad, un país, un futuro”, recordó el intendente Gaido señalando que a casi medio siglo las heridas ocasionadas por la dictadura no cerraron.



Puso en valor el derecho a pensar diferente y libremente sobre la base de que “todos somos argentinos y queremos que al país le vaya bien”, para remarcar que “quienes somos autoridades y las que serán tienen que garantizar la libertad con igualdad de oportunidades” y sostuvo que “en Neuquén ocurre para que cada habitante de nuestra hermosa provincia tenga futuro”.



"Nos comprometimos en construir una ciudad equilibrada, las mismas oportunidades en todos los barrios de la ciudad. En ese ejemplo de Jaime, de Noemí (Labrune) y de tantos, que cada día nos dan una enseñanza de trabajar y trabajar, porque no existe otra metodología, para que tengamos una ciudad mejor y un país mejor", reflexionó Gaido.



También, recordó que él era pequeño durante la dictadura pero contó que sus hermanos "se vieron con un futuro truncado porque no podían decir lo que querían decir ni de estudiar lo querían estudiar, de tener ese futuro que tenían que querer", y en esa línea destacó que "hoy tenemos un futuro para construir juntos mano a manos y codo a codo".



Noemí Fiorito de Labrune fue cofundadora de la Asamblea por los Derechos Humanos de Río Negro y Neuquén, convirtiéndose en APDH desde 1976. Labrune en su discurso contó cómo fue el trabajo que realizó mano a mano con Don Jaime: "Por qué decimos que monseñor fue nuestro maestro. No solo porque nos convocó, sino porque él no se arrugaba ante nada, no bajaba sus banderas. Y en ese momento que ya comenzamos a trabajar por la Memoria, Verdad y Justicia, por tratar de sacar las garras de la dictadura a las víctimas que aún vivían".



En alusión al lugar donde se desarrolló el acto, el gobernador Gutiérrez recordó que “la participación ciudadana nos transmitió la necesidad de defender este lugar (por el ex predio de la cárcel U9) para todos la ciudad y el pueblo de la provincia. Acá no podía ser un espacio para un desarrollo inmobiliario y quiero que esto se sepa porque forma parte de nuestra historia”.



Marcos Koopmann, vicegobernador de la provincia, reflexionó acerca de la relevancia de “tener memoria todos los que tenemos sobre todo responsabilidades dentro del gobierno. Es importante para tener presente todas las luchas que llevaron adelante –las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo- y que nuestras generaciones y las que vengan siguen teniendo memoria por la verdad y la justicia”.

El rector de la UNCo, Gustavo Crisafulli, se refirió al impacto que tuvo la dictadura en el significado de las palabras, “hoy decir escuelita no es lo mismo que antes del 76”, dijo extendiendo esta conceptualización a los conceptos “grupos de tareas y centros clandestinos”. “La palabra desaparecido o desaparecida recorre el mundo a través de la experiencia argentina y no requiere traducción”, señaló al tiempo que rescató palabras que cobraron el valor de la esperanza, “nieto recuperado tiene un sentido potente que no tenía antes”.

En tanto, por la mañana, hubo un primer acto en el predio del Batallón de Ingenieros de Construcción 181 del Ejército donde funcionó el centro clandestino de detención “La Escuelita”, organizado por el gobierno provincial y del que también participó el intendente. En esa oportunidad, el gobernador anunció la decisión de hacer el llamado a concurso nacional de ideas y anteproyecto para el Parque de la Memoria.