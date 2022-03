24 de Marzo: ¿Qué ganamos y qué perdimos en 46 años?

Desde aquella foto de hace 46 años, con un Estado puesto a disposición del exterminio de quien pensaba distinto y un plan económico que benefició a unos pocos, han pasado 46 años. Y cada uno de esos bloques de 12 meses con dolores y alegrías, bien vale evaluarlos con una mirada lo más balanceada posible. A simple vista, todo fue ganancia en este lapso en cuanto a ampliación de derechos, consolidación del sistema democrático, apertura e inclusión cada vez más visible y en la valoración de la vida.

Los 46 años incluyen muertos y desaparecidos por parte de la Dictadura cívico-militar que se inició aquel 24 de marzo, pero también a quienes entregaron sus vidas por la recuperación de nuestras Islas Malvinas, a quienes cayeron en manifestaciones populares en gobiernos democráticos, a otras desapariciones y a otras muertes dolorosas. Y cómo no agregar también en el sumario a quienes cayeron en el marco de la actual pandemia por coronavirus, que sigue acorralada por una masiva vacunación.

De las colas y las rondas en la Plaza de Mayo pidiendo por desaparecidos a las filas para tener en nuestros cuerpos una Sinopharm, Sputnik, AstraZéneca, Pfizer o Moderna que nos sirva de escudo contra el virus. Del 30 de octubre de 1983, llenando las urnas de papeles con candidatos a todos los cargos, a votos electrónicos. De guerra en Malvinas a guerra en Ucrania. De Entel a celulares. Del blanco y negro a Internet.

A simple vista todo ha sido un avance, un éxito como los dos mundiales, una vuelta triunfal como la de Reutemann en el ´78 en Brands Hatch o en el ´81 en Jacarepaguá. Un uppercut al totalitarismo como los de Monzón, Loche, Galíndez o látigo Coggi. Todo ha sido un ace a los regímenes de facto, un golazo de media cancha.

¿TODO HA SIDO GANANCIA?

Desde lo humano, desde el sistema de organización para nuestras vidas, desde la elección de nuestras y nuestros representantes –como hemos dicho- todo ha sido una remontada inimaginable en aquellos primeros meses de recuperación de la democracia. Sin embargo, varias pérdidas o aspectos negativos hemos sumado en estos 46 años.

El primer casillero oscuro es el maltrato que hemos hecho del ambiente que nos rodea, ya sea por causas económicas (la voracidad por la producción y la ganancia, a expensas de la naturaleza) o por desidia de la sociedad. Porque es cierto que hemos sido criminales con la capa de ozono y devastadores con las reservas de bosques y agua dulce, y ahí estamos nosotros y nosotras. ¿O no somos parte de esta especie de dictadura que tienen los humanos con respecto a otras especies no humanas o la naturaleza misma que no tiene defensa ni juicio justo cuando arrasa la máquina, el fuego o el calentamiento global?. Nuestros acuíferos anoréxicos por el consumo, el derroche, la industrialización y la desidia, ¿no son nuestras víctimas cotidianas en estos 46 años?.

Otra de las pérdidas que también asoma a la par del asesinato del ambiente es la recaída periódica en el soporte electoral de planes económicos que nos vuelven a sumir en la pobreza, la inflación, la inseguridad y el quiebre de los horizontes que nos meceremos. La fabricación, tránsito y consumo de varios tipos de droga, es un tema para resolver. Las secuelas en la salud y la sociedad de la Covid –que nos apuntó y generó miedo, como en la Dictadura-, es un camino a superar. La economía voraz y las ideologías cegadoras, el destrozo de vidas por género u opción sexual, el reparto del mundo en el que somos un mero delivery que aporta insumos y consume productos, marcan también lo negativo en el ábaco de estos 46 años.

El otro aspecto negativo en este lapso es la pérdida de tiempo. Lo hemos malgastado, , regalado, arrojado al vacío de las tonterías que han protagonizado horas de televisión, de radios, de diarios o de plataformas virtuales.

Ese tiempo dedicado al sinsentido no lo tenemos hoy para lo importante. Pero estamos a tiempo, siempre. Quienes estuvieron, quienes están y quienes vienen.

Es cierto: no hay vuelta atrás pero podríamos no atrasar, de tanto en tanto.