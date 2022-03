Martínez se muestra y Parrilli mira hacia octubre

Mientras avanza rumbo a la cita electoral del 24 de abril, en que elegirá autoridades partidarias, el PJ neuquino trabaja en la construcción de candidaturas para el 2023 y, hasta dónde se sabe, lo hace por separado. Por un lado, el conductor del partido y secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez; y, por el otro, el senador Oscar Parrilli… Aunque siempre con la mentada unidad como posibilidad declamada.

En el medio está Fabián Ungar quien ya ha dicho que no comulga con ninguno de los dos. En fin, hombre de extrema confianza de CFK, Parrilli ha renovado su coqueteo con el ex intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco y fue precisamente en esa ciudad, donde dijo que la versión neuquina del Frente de Todos (FdT) tiene que elegir su candidato a gobernador en octubre, mes central en el calendario de la liturgia peronista. Parrilli gritó a los cuatro vientos que la unidad partidaria y la ampliación del FdT constituyen “el camino para disputarle en serio el poder al MPN”. Su hija, la diputada provincial Lorena Parrilli, recorre la provincia junto con otros legisladores y dirigentes que tiene como jefa a la ex presidenta.

Martínez en cambio es más cercano al Presidente de la Nación. Si bien defendió con énfasis a CFK y castigó con dureza a Mauricio Macri desde su otrora banca de diputado nacional, también es cierto que -en su momento- no le dieron la oportunidad de disputarle la interna por la candidatura a gobernador a Rioseco.

Ahora Darío está una vez más en carrera y se muestra. Hace unos pocos días se reunió en el presidente de la cooperativa energética CALF, Darío Lucca, con quien dialogó sobre la Tarifa Comahue (que implicaría una rebaja en el costo de la energía para la Patagonia) y sobre la concesión de las represas hidroeléctricas, cuyos contratos están cerca de vencer.

Este miércoles se fotografió en una reunión y anunció “una nueva línea de créditos para Pymes de Vaca Muerta”. Martínez está convencido de que esta vez tiene que ser él quien se calce el traje de candidato a gobernador. El tiempo dirá.