Leandro y Teresa: una imagen y pocas palabras

Impulsado por los posicionamientos de la línea Azul del MPN que ha comenzado a mostrar sus cartas, el universo político neuquino empieza a cambiar de ritmo. Y en medio de esos movimientos, algunos solapados y otros deliberadamente visibles, circuló una foto que sorprendió a propios y extraños. Más a los propios.

La postal que difundió la diputada provincial Teresa Rioseco la muestra, en su despacho, con una visita bastante particular: la del ex concejal neuquino y ex diputado nacional por el PRO, Leandro López, un crítico acérrimo del kirchnerismo en general y de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en particular. Un anti K hecho y derecho.

Hermana del intendente de Cutral Co, José Rioseco y del líder del Frente Neuquino, Ramón Rioseco, Teresa es integrante del bloque del Frente de Todos (FdT), por eso -aunque breve- su comentario no pasa desapercibido: “Hoy recibí a Leandro López ex Diputado Nacional tratamos varios temas relacionados a mejorar nuestra Provincia Neuquén!!”, escribió la legisladora.

Hace apenas unos pocos días, el bloque del FdT arrojó un cortocircuito interno que tuvo como protagonista al diputado Mariano Mansilla (UNE), aliado de los Rioseco a nivel provincial y del MPN a nivel ciudad de Neuquén. Mansilla fue votado como vicepresidente segundo de la Cámara pese a que sus compañeros del PJ no lo acompañaron.

Mansilla y los Rioseco ya coquetearon con la derecha. Fue cuando intentaron una alianza con el ex intendente Horacio Quiroga. Hubo una construcción pero lejos estuvo de consolidarse y ahí estaba López, encolumnado detrás de “Pechi” aunque sin renunciar a su comportamiento díscolo. Disuelta la sociedad, López arremetió contra Ramón. Luego vinieron las elecciones y lo que siguió es historia conocida.