Roñosos empedernidos, diputados en bici y buena gente

La que está cerca de terminar es una semana con noticias fuertes, dos de ellas con epicentro en la localidad rionegrina de Fernández Oro, en cuyo basural arrojó ataúdes el Cementerio de Cipolletti -¡Una aberración, una locura!- y donde el incendio de una vivienda tuvo, lamentablemente, trágicas consecuencias para dos hermanitos. No fue lo único que ocurrió en el Alto Valle; por el contrario, de este lado del puente se le puso fin a la obligatoriedad del barbijo en el interior de los comercios, y se anunció que la provincia de Neuquén registró los niveles más bajos de pobreza e indigencia, desde el inicio de la pandemia; claro que aún queda bastante por mejorar y es así que organizaciones sociales continuaron con sus acampes y piquetes, que tantos disgustos provocan entre automovilistas y comerciantes.

En paralelo, hubo otros temas que concentraron el interés de los lectores y generaron numerosas reacciones y comentarios en las redes; entre ellos, el proyecto para que los diputados vayan a la Legislatura en bicicleta, la gomería que devolvió medio millón de pesos, la persistencia de los roñosos que siguen tirando basura en cualquier lado, el reto de una intendenta a un puñado de legisladores y los subsidios que cobran la ex Indalo y Pehuenche.

Mugrientos al ataque

Ubicada en el Oeste de la ciudad de Neuquén, la Laguna San Lorenzo y los terrenos que la circundan fueron escenario de un nuevo operativo de limpieza por parte de operarios municipales. Nuevo porque no fue el primero; tampoco el segundo, ni el tercero; ni siquiera el cuarto. De hecho, las cuadrillas vuelven una y otra vez, porque los roñosos tiran literalmente de todo; desde plásticos hasta cubiertas que afectan a la flora y fauna del lugar. Está claro que los mugrientos no deponen su actitud y continúan al ataque.

En el lugar también encontraron una importante cantidad de envases de bebidas alcohólicas, producto de juntadas de las que ya habían dado cuenta los vecinos. Las críticas en las redes fueron lapidarias y hubo quienes lanzaron una interesante propuesta: “Que identifiquen a los roñosos y que los obliguen a limpiar”.

Los bici diputados

Un vecino propuso que tanto los diputados como las autoridades y los empleados de la Legislatura neuquina vayan a trabajar en colectivo o en bicicleta, y cosechó numerosas adhesiones en las redes, varias de ellas con una importante carga de ironía hacia legisladores y legisladoras. El vecino plasmó su propuesta en un proyecto que acaba de presentar por mesa de entradas, y en el que explica que, de ponerse en práctica, no sólo contribuirá al cuidado del medio ambiente, sino que hará que el Estado se ahorre unos cuantos pesos en combustible, vehículos, choferes, lavado y engrase.

El autor de este proyecto, que se supone será bochado antes de que llegue al recinto, apuntó tanto a los empleados de planta permanente como a los de planta política (viajen en vehículos oficiales o particulares), y eso fue celebrado por varios lectores que aprovecharon para darles rienda suelta a sus comentarios.

Sí señora

La intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, suele ser directa en sus alocuciones. Y así lo fue durante uno de los actos por el reciente aniversario de esa localidad, en el que les pidió más compromiso a seis de los siete diputados que tiene en la Legislatura neuquina. Sólo eximió de su reto en público, al diputado Carlos Coggiola de la Democracia Cristiana.

La jefa comunal les pidió más respaldo a su reclamo de mayor coparticipación al gobierno provincial y recibió el apoyo de muchos lectores en las redes de Mejor Informado. Ninguno de los diputados responde políticamente a ella.

Buena gente

El país está agrietado, asiste a una escalada inflacionaria que devora los bolsillos y suele llegarse sin mes al final del sueldo. Es una Argentina en la que ocasionalmente sobrevuela la penosa sensación del sálvese quien pueda. Pero también es un país en el que afloran las noticias esperanzadoras, como la que esta semana se conoció en Neuquén, tierra de buena gente.

Un taxista olvidó una mochila con medio millón de pesos en una gomería de Villa Farrell (barrio capitalino) y recién lo advirtió cuando llegó a Piedra del Aguila. Desesperado llamó por teléfono y le respondieron: “Quédese tranquilo, que se la guardamos; venga a buscarla cuando quiera”.

Levantan millones

Las empresas de colectivos que recorren las calles de Neuquén no sólo levantan pasajeros (cuando no pasan de largo), sino también millones en concepto de subsidios nacionales, provinciales y municipales. En marzo, Autobuses Neuquén (ex Indalo) embolsó 51.765.431 pesos y Pehuenche 10.784.464,79 pesos, sumas que -monedas más, monedas menos- vienen cobrando todos los meses.

La Municipalidad de Neuquén trabaja, por estos días, en el diseño del pliego para la licitación de un nuevo servicio de transporte. Mientras tanto, estas empresas siguen levantado pasajeros, subsidios y quejas por un servicio al que la mayoría de los usuarios (habituales o no) consideran caro y malo.