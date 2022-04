Esperan el arribo de miles de turistas en Neuquén

Las localidades neuquinas ya se preparan para una semana muy importante en cuanto al turismo. Las autoridades esperan que Semana Santa genere muchas visitas y también, un movimiento importante de dinero en toda la provincia. San Martín de los Andes y Villa la Angostura, son algunas de las más elegidas por turistas que llegarán desde todo el país.

"Las estimaciones que tenemos nos indican que vamos a tener durante estos días una ocupación altísima en todas las localidades neuquinas. Por ejemplo, San Martin de los Andes tiene reservas hoteleras cercanas al 80 por ciento. Villa la Angostura tiene un evento deportivo y también genera mucho movimiento hotelero", afirmó el ministro de Turismo, Sandro Badilla, en La Primera Mañana por AM550.

"Durante todo el verano estamos tratando de que los comercios y hospedajes no registrados no se transformen en una competencia desleal. Alrededor del 40 por ciento son los hoteles que no están registrados formalmente. Esta situación se generó porque muchos propietarios decidieron alquilar sus casas, pero no están habilitados. La oferta turística informal creció y necesitamos que no se transformen en una competencia desleal", comentó Badilla sobre la evolución de los hospedajes en las localidades neuquinas en una charla con AM550.