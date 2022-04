Presentaron guía de salud para personas no binarias

El último lunes se realizó, en la ciudad de Neuquén, la presentación de la Guía de Atención Integral de la Salud de personas Trans, Travestis y No Binarias, elaborada por el ministerio de Salud de la Nación. Las personas no binarias son aquellas que no se reconocen en la distinción tradicional entre hombre y mujer.

“Esta es una política esencial para que las niñeces y adolescencias diversas puedan ser libres, felices y puedan vivir sin discriminación”, sostuvo el subsecretario de Diversidad de la provincia de Neuquén, Adrián Urrutia.

“La salud integral trans es una necesidad urgente para nuestro colectivo por eso celebramos esta iniciativa que busca fortalecer y garantizar la atención sanitaria”, manifestó por su parte la directora Alejandra Rodríguez Carrera, tras el encuentro en el que participó la ministra de Salud, Andrea Peve, entre otras autoridades, como las representantes del ministerio de Salud de la Nación, Candela Cabrera y Alicia Comas.

La subsecretaría de Diversidad también tiene un espacio de consultas y asesoramiento legal LGBT+. En los últimos días le brindó asistencia a una mujer discriminada en el ámbito laboral, por su orientación sexual. Quienes se sientan discriminados o discriminadas pueden comunicarse vía Whastapp al 299 581 6357 o por mail a subsecretariadiversidad@neuquen.gov.ar