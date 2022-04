Se filtraron audios del vice de Educación y estalló UnTER

Un escándalo de proporciones se desató en el ministerio de Educación de Río Negro al filtrarse audios del viceministro Adrián Carrizo donde se lo escucha decir que hay que copar las asambleas de Unter con afiliados que sean simpatizantes del gobierno provincial para que se apruebe la propuesta salarial que se presentará durante esta mañana en la paritaria.

En uno de los audios, Carrizo dice “nosotros trabajamos para el gobierno. A la Unter no le tengo que caer bien, yo trabajo para el gobierno, hay una disputa de poder. En Roca vamos a presentar candidato a intendente y pretendemos ganar la intendencia e ir por todo”.

Y agregó que “cada uno de ustedes traiga unos 3 o 4 más, todos afiliados. Debemos juntar gente conocida que pueda ir a las asambleas. Hay que ir separados, pero con la firme convicción de aprobar la propuesta salarial del gobierno. Esto lo sabe la ministra y lo sabe la gobernadora”.

En otro de los audios, Carrizo dice que “nosotros vamos a ir a defender nuestra propuesta. Yo voy a estar el lunes en la paritaria. Ni bien tenga el acta se la voy a pasar a Silvina (Biancalana, la coordinadora del Consejo Escolar en Roca). Se organizan en un grupo y después lo eliminamos. Con esos datos vemos en que momento les caemos en la asamblea, no hay que bancarse las 4 horas, que alguien nos avise”.

La respuesta del gremio docente no se hizo esperar. Esta mañana la secretaria general de UnTER, Sandra Schieroni señaló en Radio La Super de Roca que “cuando pensábamos que el viceministro de Educación no podía caer más bajo, nos sigue sorprendiendo. Desde hace unas horas, comenzaron a circular audios de Carrizo. Se trata de una reunión que este personaje de la política provincial mantuvo con funcionarios del Consejo Escolar de Roca, afines al partido gobernante, con la intención de “operar” de modo tal que, en las asambleas de base de la organización gremial, se apruebe la propuesta salarial. Este accionar nefasto de Carrizo, no hace más que reafirmar el grado de improvisación, oportunismo y deslealtad con que se maneja este ministerio de Educación”.

Agregó que “el gobierno provincial pretende inmiscuirse en los órganos de definición de la UnTER. Creemos que todos somos adultos responsables y no vamos a permitir que manipulen las asambleas. Repudiamos las operaciones políticas y mediáticas que impulsa el gobierno para lograr destrabar un conflicto que es de su exclusiva responsabilidad y que sólo se resolverá con una propuesta superadora”.

Escuchá lo que dijo el viceministro de Educación, Adrián Carrizo: