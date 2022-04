Escuela neuquina: una docente discriminó a un nene de 6 años

El pasado 2 de marzo, un pequeño de 6 años comenzó las clases con toda la emoción, euforia y entusiasmo de ser su primer día de clases, sin embargo un acto total de discriminación por parte de un docente opacó ese día no solo para toda la familia del menor, sino también para toda la comunidad musulmana en Neuquén.

"Cuando termina la jornada, lo voy a retirar y vamos a casa. Ahí me doy cuenta que en su guardapolvo tenía escrito su nombre y además en la parte superior izquierda estaba escrita la palabra: 'TERRORISTA'", comenzó a relatar Romina Yeyen, madre del niño en diálogo con el programa "Pasen y Vean" por AM550.

Y continuó: "Al entender que era la letra de un adulto, le pregunté quién lo había escrito y el mencionó quién hasta el momento se desempeñaba como acompañante terapeuta dentro del aula". La maestra les había propuesto a todos los alumnos de 2do grado que que escriban su nombre en ese cartelito identificatorio, pero el de su hijo estaba sobre escrito: "Ella arriba, en mayúsculas, con letra roja le puso esta terrible palabra".

Yeyen, con mucho respeto sostuvo que "sinceramente no quise pensar mal, y como lo dije delante del equipo directivo que lo trajo de su sub consciente y que en algún lado tiene guardado ese prejuicio, porque no es normal que se lo haya escrito a un niño musulmán".

No obstante, la mujer reconoció que la discriminación la viven a diario en las calles de la ciudad: “Con este prejuicio corremos muchos musulmanes, todos los días, pero siento que esto no es casual, fue puntualmente a él”.

En principio fueron a pedir explicaciones a la persona que hizo esto. Al día siguiente fue al colegio para hablar con ella y la trabajadora no se encontraba, "pero si pude notificar a la docente encargada del grado y a la vice directora que no estaban al tanto de lo sucedido. Además, hay una falencia por parte de la docente que no supervisó la actividad pedagógica que ella había asignado y a la acompañante no le correspondía interferir en esas actividades porque no era su rol", agreegó.

La explicación de la docente en su descargo fue que al niño que ella acompañaba le había escrito la palabra “terrorífico”, y que el niño "le pido que le escriba a él lo mismo, y por algún motivo, que no sabemos, termino en terrorista”.

Asimismo, Romina, contó que la terapeuta consiguió su número y le negó que lo había escrito: "le mande una foto y ahí reconoce en parte que fue ella, pero responsabiliza a mi hijo diciendo que el lo pidió. Con mi marido le preguntamos a los otros padres que se solidarizaron con nosotros y nos mandaron las fotos de los cartelitos de sus niños, y ninguno tenía nada escrito".

Por último reconoció que es algo cotidiano que reciban insultos a diario: “Como usamos el velo las mujeres, nos insultan siempre, pensando que no entendemos, y yo no me quedo callada. No hay que dejar que se vulneren sus derechos, y que sepa que nosotros, sus papas los vamos a defender”.