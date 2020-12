Escándalo en Los Pumas: xenofobia, racismo y sanciones

Solo dos semanas bastaron para que el Seleccionado Argentino de Rugby pasara del orgullo absoluto por una victoria histórica ante los All Blacks, el pasado 14 de noviembre, a la decepción por un tibio y casi inexistente homenaje a Maradona por su fallecimiento, y desde allí, sin escalas, al escándalo.

Una serie de comentarios discriminatorios, xenófobos y racistas, vertidos hace años en la red social Twitter provocó el repudio generalizado y una acción disciplinaria inmediata de la Unión Argentina de Rugby, que le quitó este lunes a Pablo Matera la cinta de capitán y lo suspendió Los Pumas, igual decisión que adoptó con Guido Petti y Santiago Socino.

En primer lugar, revocar la capitanía de Pablo Matera y solicitar al staff que proponga a la Mesa Directiva un nuevo capitán. — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) December 1, 2020

En tercer lugar, iniciar un proceso disciplinario a los tres jugadores mencionados, a cargo de la Comisión de Disciplina de la Unión Argentina de Rugby. — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) December 1, 2020

que quienes las expresen, representen a nuestro país.



uD83DuDDD2?https://t.co/987MfSttrI — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) December 1, 2020

¿A qué mensajes se hace referencia? Pablo Matera, el capitán de Los Pumas escribía hace algunos años:

Los mensajes de Guido Petti:

Así twiteaba Santiago Socino:

El capitán, por su parte, dijo que está “avergonzado” por sus dichos en las redes sociales, pero no se arrepintió. El wing de 27 años, cerró su cuenta de Twitter y pidió disculpas públicamente “a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades” que escribió.

“Pasé momentos muy duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no me imaginaba en quién me iba a convertir”, escribió Matera en su cuenta de Instagram. “Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace nueve años. Perdón también a mi equipo, a mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo” agregó.

Guido Petti y Santiago Socino también se disculparon por las redes sociales. “Quería decirles que estoy muy apenado y avergonzado por lo que dije alguna vez. Sin ánimos de justificarlo por los ocho años que pasaron, esos mensajes, que hoy repudio completamente, no me representan en absoluto como a la persona que soy hoy. Me equivoqué y quiero expresarles mis más sinceras disculpas”, afirmó Petti luego de sus posteos en los que básicamente se burla de las empleadas domésticas.

Socino, quien había realizado publicaciones sobre matar a Hebe de Bonafini y a Estela de Carlotto, además de chistes antisemitas, escribió: “Estoy muy arrepentido y avergonzado de mis dichos que se viralizaron durante el día de hoy. Quiero pedir disculpas a quienes pude haber ofendido con lo que dije en su momento y lo que repudio absolutamente. Nunca dimensioné lo que podía llegar a causar y no busco tampoco justificarlo con la inmadurez que me manejé. Pido disculpas también a mi familia y a mi club, es la manera en la que nunca quisiera representarlos”.