Tomá mate: López quiere ser intendente

No se oficializó, pero se blanqueó: el ex concejal y ex diputado nacional por el PRO, Leandro López, irá en busca de la candidatura de Juntos por el Cambio (JxC) para la intendencia de Neuquén. Estaba muy claro -o por lo menos se presumía- que sus recorridas por los barrios de la ciudad (muchas veces en solitario, es decir sin otros dirigentes) eran la construcción de una candidatura.

López, quien supo llamar la atención con frases bastante curiosas sobre las expectativas de vida de las nuevas generaciones y las facturas de los servicios en tiempos del macrismo, transita ahora por otra situación que lo distingue: está convencido de que para ganarle al MPN, la centro derecha debe embarcarse en una alianza con sectores hasta ahora antagónicos, como el que encarna el ex intendente Cutral Co y aliado K, Ramón Rioseco.

Con López, JxC ya tiene dos precandidatos y algunos probables. El otro precandidato es el diputado Francisco Sánchez (cercano a Patricia Bullrich), quien se anotó en la carrera por la gobernación. Mientras que entre los probables se encuentran el diputado nacional Pablo Cervi (UCR) y la diputada provincial Leticia Esteves (PRO), últimamente muy activa.