Estafaron a una mujer en San Martín de los Andes

El 11 de marzo, Macarena Vega, oriunda de El Bolsón, decidió pasar unos días con su familia en San Martín de los Andes, por ese motivo con anterioridad publicó en un grupo de Facebook que necesitaba un alquiler temporario y fue contactada por un hombre llamado “Fernando Pinto” que le ofreció una casa a cambio del pago de una reserva del 35% por más de 5 mil pesos.

En comunicación con 24/7 Canal de Noticias, Marcena dijo que “fue contactada por muchos usuarios, entre ellos un hombre que le ofreció una cabaña de tres habitaciones en Perito Moreno al 634, por un precio de 7,5 mil pesos por noche.” “Decidí alquilar esa propiedad porque el precio era conveniente y por las comodidades que me brindaba la misma, ya que mi suegro esta con muletas y no puede subir escaleras y todas las casas que me ofrecían eran de dos pisos”, agregó.

La mujer al chequear que en Google Maps que la propiedad existía, decidió transferir la seña que le solicitaban. “El propietario me envió un CBU de una cuenta virtual a nombre de su supuesta hija que se llama Roció Pinto y yo le trasferí el dinero”, relató.

Luego de dos semanas cuando estaba llegando a San Martín de los Andes junto a toda su familia, contacta al supuesto dueño de la propiedad y este dejo de contestarle mensajes y hasta la bloqueo. Inmediatamente Macarena se dio cuenta que se trataba de una estafa.

Al encontrarse con esta situación y al pasar por el stress del viaje sabiendo que habían sido estafados decidieron ir a la Agencia de Turismo de San Martin de los Andes para ver si podían encontrar un nuevo hospedaje.

“Desde la agencia nos ayudaron, pero nosotros como estábamos con la plata contada y necesitamos que la propiedad reuniera ciertas condiciones por mis suegros, las propiedades que ellos me ofrecían eran imposibles de alquilar”, expresó Macarena. Al ver que no encontraba alquiler por ningún lado dijo que “decidí volver a contactar a una mujer por Facebook que ya me había ofrecido su casa y por suerte nos pudimos quedar ahí”.

Marcena y su familia decidieron no radicar la denuncia correspondiente porque pensó que “era una pérdida de tiempo”, ya que como había sido una estafa virtual era imposible rastrear al supuesto estafador.