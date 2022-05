Incendiaron una parte del aserradero que resiste el desalojo

No importó que las temperaturas comenzaron a descender durante las noches. La defensa del puesto de trabajo fue la premisa desde que decidieron cortar la calle de acceso al aserradero. Desde el jueves a la noche y durante todo el fin de semana, trabajadores del aserradero que es administrado por la Cooperativa 1 de Mayo continúan cortando la calle Alsina al 2.900 de Roca.

Este sábado, alrededor de las 22:30 desde la Cooperativa denunciaron que se produjo un incendio intencional. Señalaron que “nos prendieron fuego en el costado del aserradero. Estamos cuidando nuestra fuente de trabajo, estamos cuidando nuestras máquinas y nos prenden las maderas para que se incendie todo el galpón. Esto es lo que está haciendo el gobierno provincial con la Cooperativa 1 de Mayo. Con nuestra fuente de trabajo que cuidamos hace más de 10 años para que ahora en un incendio intencional lleguemos a perder todo”.El fuego pudo ser controlado.

Hay orden de desalojo

Omar Carrasco, el presidente de la Cooperativa, señaló que “la justicia informó que la fecha de desalojo no está definida porque la resolución no está firme. Eso no es verdad. En cualquier momento llega la justicia a desalojarnos. El gobierno rionegrino debe hacerse responsable de las 40 familias que estamos reclamando”

Explicó que el 12 de mayo, la jueza María del Carmen Villalba le envió una nota a la Ministra de Seguridad, Betiana Minor en la que le solicitó que arbitre los medios necesarios, a través de la Policía de Río Negro para realizar el acto de desahucio con la participación de la fuerza policial necesaria o en su defecto aporte elementos que pueda disponer para lograr el objetivo”.

Agregó que “el municipio de Roca nos ofreció una hectárea en el Parque Industrial 1, pero no alcanza para el funcionamiento del aserradero, por la cantidad de madera que tenemos acumulada para trabajar la temporada. Se nos ofreció un lugar en el Parque Industrial 2, pero el terreno no tiene luz, no tiene agua, no tiene nada. El año pasado se les fue una empresa multimillonaria y pretenden que nos instalemos ahí, es algo ilógico”.

“Durante el fin de semana tuvimos el apoyo de muchos vecinos que nos trajeron alimentos. La gente de Roca nos sigue apoyando y estamos muy agradecidos. Debemos pedirles disculpas por las molestias que ocasionamos. El lunes volveremos con otras medidas de corte” concluyó.