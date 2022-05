Joven neuquina con cáncer denuncia trabas para continuar sus controles

Claudia Arévalo tiene 29 años, y reside en Chos Malal. Cuando comenzó la pandemia, allá por marzo del 2020, le diagnosticaron un osteosarcoma en el fémur (cáncer). Desde aquel día su vida consiste en viajar a Buenos Aires cada tres meses para hacerse chequeos. Además, fue intervenida quirúrgicamente. Sin embargo, su obra social, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), en vez de hacerle “más sencillo y llevadero” este largo camino que atraviesa con la enfermedad, le pone “infinitas trabas”, según denuncia la joven.

Sus controles están a cargo de revisa la oncóloga Carolina Passarella y el traumatólogo oncólogo Manuel de Elías, quienes la operaron en el Hospital Universitario Austral. “El seguimiento me lo tienen que hacer hasta agosto de este año, luego si sigue todo bien es cada 6 meses”, contó Claudia en diálogo con la redacción de mejorinformado.com.

“Ahora me toca control el 10 de mayo, pero me pusieron miles de peros y creo que no voy a poder viajar. Pero son controles oncológicos, tienen que entender que es una patología que no te curas de un día a otro y mis controles son allá en Capital Federal”, agregó angustiada.

Hace cinco días atrás, Arévalo, recibió un mail de parte de la jefa de Divisiones Extra provinciales, del ISSN, dónde le manifiesta que: “El Comité de Derivaciones del día 26.04.2022, resolvió denegar pedido de derivación a favor de Arévalo, Claudia por cuanto existen especialistas en la zona para atender su patología (…)”

Ante esta situación, Claudia se mostró indignada ya que necesita seguir su tratamiento con los profesionales que atendieron su caso desde un primer momento: “Se supone que si mandas una historia clínica de un cáncer, sigue siendo cáncer y es el mismo diagnóstico hasta que te den el alta en el área de oncología; que de acá a 10 o 15 años, si todo está bien”, agregó aún sorprendida.