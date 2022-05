Linchamiento, poliladron y desgracias con suerte

La semana que termina fue movida en cuestiones de política y economía (todas lo son desde que la inflación escapó al control de Alberto Fernández). Pero también hubo temas locales que concentraron la atención y generaron reacciones en las redes. Entre ellos, el linchamiento de un joven acusado de ladrón, en Plottier; el policía mechero de un supermercado; los desgraciados con suerte; y el caso del dueño de una empresa de grúas, que saltó hacia el bando de los quejosos. Veamos.

Como trofeo de caza

El miércoles último, Plottier fue escenario de lo que por estos días se llama linchamiento y a lo que muchos denominan justicia por mano propia. Esto fue lo que ocurrió: un muchacho entró a robar a una carnicería, se llevó billeteras (también celulares) y cuando se disponía a huir fue interceptado por un grupo de jóvenes que trabajaban en la plaza lindante. Al parecer lo inmovilizaron, y cuando llegaron quienes estaban en la carnicería lo golpearon mientras el ladrón (o acusado de ladrón) ya no podía defenderse. Se entiende que frente a la impotencia, el despojo, los homicidios en ocasión de robo y las dificultades para reponer aquellos bienes se llevan los amigos de lo ajeno, existe una especie de hartazgo. Pero está claro que no está bien golpear a alguien que ya ha sido reducido y que un linchamiento puede derivar en homicidio; como, sin ir más lejos, ocurrió en Centenario.

Rigoberto Godoy fue brutalmente asesinado en su casa de esa localidad, por una horda que se convocó para lincharlo. Le endilgaban un supuesto abuso sexual que la Justicia no pudo comprobar. De todos modos, lo golpearon y le prendieron fuego la casa con él adentro. Ahora, el 4 de mayo, un tribunal sentenció a Marcelo Aurelio Contreras como el autor material de ese crimen por el que deberá purgar 12 años de cárcel. Al de Plottier lo mostraron, en fotos, como un trofeo de caza ¿El escrache será más fuerte que la pena judicial? ¿Habrá entrado por una puerta para salir por otra? Vaya a saberse.

El famoso poliladron

Delincuentes hay por todos lados y algunos hasta usan uniforme. Sin ir más lejos, un efectivo de la Policía neuquina fue atrapado cuando intentó llevarse algunos productos sin pagar, de un supermercado de Roca. El poliladron ingresó al local, tomó un carrito y se puso a recorrer las góndolas como un cliente más. Pero no todo lo que tomaba este sujeto iba a parar al carrito; por el contrario, ocultaba productos entre sus prendas. Tal fue su torpeza y desfachatez, que no advirtió que lo vigilaban y al llegar a las cajas lo desenmascararon. Se espera que lo despidan rápidamente, ya que el Estado no puede confiarle la portación armas a un ladrón. Además es un desprestigio para la institución policial.

Zafaron de milagro

Nunca mejor usado el viejo dicho de la desgracia con suerte, para resumir lo que le pasó a dos hombres en Neuquén capital. Uno cayó al río con camión y todo; el otro quedó literalmente colgando de un puente peatonal de Ruta 7, cuando intentaba colgar un cartel de Rucci 2023. Lo del camión es increíble: el hombre circulaba por el puente Neuquén - Cipolletti cuando de repente se quedó sin frenos y terminó en el Río Neuquén. Se salvó, pero no sólo provocó un daño ecológico, sino que hizo que otros también se tiraran al agua ¿Para ayudarlo? No, para rescatar las cajas de zapatillas que llevaba como carga y que comenzaron a flotar, arrastradas por la corriente.

El del cartel también es increíble: resbaló y quedó colgando como un péndulo. Se salvó gracias a la ayuda de un par de automovilistas que lo ayudaron a subir ¡Una locura!

Lo sacaron cortito

Tal como hizo con otros y otras automovilistas que reclamaron indemnizaciones por baches, el municipio capitalino rechazó el reclamo de un vecino que exigió la reparación de su automóvil, dañado por el impacto contra una tapa del sistema de alcantarillado. Contó que esa “tapa redonda y metálica” le provocó daños en el radiador, parrilla, dirección, amortiguadores y óptica derecha pero el municipio rechazó el reclamo y la noticia generó reacciones en las redes sociales. En estos casos no queda otra que la tediosa y lenta vía judicial.

Por aquí no pasarás

No es difícil comprender que en medio esta escalada inflacionaria (que para colmo de males, ya es crónica) se han profundizado las penurias de quienes tienen menos ingresos económicos o que lamentablemente han caído en el desempleo. Tampoco es difícil comprender la necesidad que tienen de expresarlo; ni que haya partidos, organizaciones sociales y agrupaciones políticas que canalicen dicho descontento. Ahora, lo que sí resulta difícil es entender el por qué del ensañamiento con el resto de la sociedad, a la que le cortan recurrentemente la circulación por rutas y puentes, como ocurrió el miércoles último en el puente carretero (Neuquén - Cipolletti) por protestas contra el gobierno nacional y la administración que conduce la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras.

Claro que ese fue sólo un caso entre tantos. Las protestas o parte de ellas son organizadas por políticos y políticas que ocupan bancas en ámbitos legislativos (provinciales o municipales), por dirigentes que distribuyen planes que paga el propio Estado, y por personas con experiencia en la calle ¿Tan difícil es comprender entonces que en sus protestas no deben complicarle la vida a los demás? A juzgar por la realidad, sí.

Venganza contra la grúa

El conflicto entre una de las empresas que brindaban el servicio de acarreo con grúas y la Municipalidad de Neuquén generó numerosos comentarios en las redes. La mayoría de burla, venganza y condena hacia la empresa que se llevaba a los autos que estaban mal estacionados en el centro capitalino.

Todo comenzó cuando el titular de esa empresa saltó hacia el lado de los quejosos porque, según ha dicho, la municipalidad le debe 11.934.450 pesos. En un expediente al que tuvo acceso Mejor Informado, explicó que la deuda se generó no sólo por facturaciones realizadas en 2021, sino también por el supuesto lucro cesante de los meses de inactividad producto de la pandemia. La municipalidad rechazó el reclamo con el argumento de que no le debe ni medio, que dejó pasar incumplimientos en los que supuestamente incurrió la empresa durante la pandemia, y que, además, su reclamo es extemporáneo.

Genitales

Una de las integrantes de la Asociación Civil Gaia-Nueva Crianza, Verónica Allaria, se refirió a las infancias trans y señaló que “los genitales no definen la identidad de género de nadie”. Lo hizo durante una entrevista con la AM550, en la que mencionó el caso de su hija y narró los prejuicios con los que debió lidiar para cambiar su identidad de género. Explicó que esos perjuicios empiezan desde el embarazo y que “una vez que sabés los genitales del bebé, empezás a comprar las cosas de un determinado color”. Es cierto que cada vez hay más empatía y comprensión hacia estas realidades que -para qué negarlo- siguen generado opiniones diversas.