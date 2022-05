Darán terrenos a quienes vuelvan a Varvarco

A 600 km de la populosa capital provincial, casi en los últimos vestigios de Neuquén y la Patagonia, la pequeña localidad de Varvarco entrega terrenos con servicios a los jóvenes de allí que se fueron a estudiar y lograron recibirse. La intención es que puedan regresar y quedarse en su pueblo de origen. “Nosotros queremos ser una verdadera alternativa para los jóvenes de acá que se fueron y se recibieron”, explicó el presidente de la Comisión de Fomento de Varvarco, Gastón fuentes, en diálogo con AM550.

En Varvarco, lo que parece “común” o “normal” en otras localidades, es difícil de conseguir. Hasta hace 4 años, el pueblo no tenía conexión de gas ni colegio secundario. Y en la actualidad, aún no posee un médico fijo en la localidad, sino que recibe visitas médicas desde un pueblo vecino. “Aunque desde hace algunos años tenemos profesionales en distintas áreas, el mismo crecimiento de Varvarco hace que la necesidad de recurso humano capacitado sea cada vez mayor. Hoy no tenemos doctor y solo recibimos visitas médicas desde la localidad de las Ovejas, con cupos de dos o tres turnos”, relató Fuentes.

En ese marco, la localidad del norte neuquino se puso como objetivo lograr que los jóvenes nacidos allí que se fueron a estudiar y se recibieron, regresen a vivir al pueblo. La entrega de lotes con servicios fue la estrategia que ideó la Comisión de Fomento en conjunto con el IPVU (Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo), para frenar el éxodo y hacer que la juventud elija quedarse en Varvarco. Los terrenos que ofrecen desde la localidad poseen 15 metros de frente por 30 de fondo y tienen todos los servicios: agua, electricidad y gas.

“La mayoría de los chicos se han ido a otros pueblos y han decido quedarse allá. Por eso, lo que nosotros proponemos es que, una vez recibidos, no descarten regresar al pueblo por alguna falencia, como por ejemplo el acceso a un terreno con servicios. Eso hoy se lo garantizamos”, afirmó el presidente de la Comisión de Fomento de Varvarco en el programa radial Mejor de Tarde.

A su vez, la propuesta para frenar el éxodo de jóvenes va en línea con la intención de transformar la matriz productiva del pueblo a partir del turismo. Fuentes reconoció que a pesar de que la localidad padece la falta de infraestructura y recursos, los diferentes atractivos turísticos de la zona apuran el desarrollo de la actividad: “El turismo tiene que ser lo central para Varvarco, ese es el salto que queremos dar. Lo que buscamos desde la Comisión de Fomento es desarrollar el perfil turístico sin perder de vista a nuestra gente, a los crianceros o al propio trabajador del Estado”.

Por último, el funcionario explicó que la estrategia de ofrecer terrenos con servicios a los jóvenes recibidos de la localidad ya está rindiendo frutos y ha recibido apoyo desde el gobierno provincial. “Hoy ya tenemos solicitud de 12 chicos nacidos y criados en Varvarco que están en otras ciudades y que nos plantearon la necesidad de acceder a un terreno. Y ya sabemos de dos o tres chicos de acá que estudian medicina y quieren volver. Esto va más allá del oportunismo político, queremos que los jóvenes nos tengan en cuenta para desarrollarse”, concluyó Fuentes.