Palominos: “Yo no fui el que le disparó a Raúl Godoy”

El policía Sergio Oscar Palominos, fue condenado en diciembre pasado, a cinco años de prisión efectiva por haberle disparado con una escopeta al exdiputado del PTS-FIT y obrero ceramista, Raúl Godoy. El hecho ocurrió el 8 de diciembre de 2017, durante el desalojo a un grupo de trabajadores que ocupaban la maderera MAM.

En 24/7 Canal de Noticias dialogamos en exclusivo con el imputado del caso Sergio Palominos, quien dijo rotundamente “declaro que yo no fui el que lesionó al señor Godoy”, tengo fundamentos para decir esto porque “se me imputa este hecho por una pericia realizada por un físico, especialista en sonido”.

Durante el juicio, el doctor en física Rodolfo Pregliasco declaró que la herida que Godoy recibió en su pie izquierdo fue por una perdigonada con postas de goma. El disparo fue efectuado a menos de tres metros de distancia y de arriba hacia abajo. También había destacado que en un lapso de siete segundos fueron escuchadas once detonaciones. El que hirió a Godoy fue el último.

Con respecto a esta declaración, Palominos se defendió diciendo que “el señor que las hizo durante el juicio omitió la verdad, porque mi abogado defensor le preguntó si los factores climáticos de alguna manera podrían producir una variación y él dijo que si”.

El abogado de Palominos, durante el juicio le consultó también a Pregliasco si el día de los hechos hubo viento y que doctor en física “dijo que no en dos oportunidades”. Al contar con este testimonio, el defensor colocó un video que había peritado y “con esta prueba se comprobó que no había viento, por ese motivo pierde veracidad esta pericia”, agregó el acusado.

“Todas las pruebas demuestran que Godoy recibió un disparo desde del lado izquierdo y en el video se ve claramente que yo me encontraba del lado derecho”, dijo Palominos y agregó que “no se quien disparó, pero yo sé que yo no fui, nunca pude ser yo y lamento mucho lo que le paso al señor Godoy”, expresó.

A pesar de que este es el tercer falló que comprueban la culpabilidad de Palominos indicó que “no entiende por qué me encuentro en esta situación habiendo tanta falencia en la investigación de parte de la querella”. “Que la mayoría crea en una mentira, no significa que esto tiene que ser verdad”.

“En el lugar del hecho no se me secuestró armamento, cartuchos de bala y en la lesión del señor Godoy no se secuestró ningún indicio de pólvora, ni siquiera postas de goma. La denuncia dice que el disparo fue directo, con una escopeta a menos de tres metros y aquel que conoce un poco de armamento conoce el daño que puede provocar esta clase de armas a esa distancia”, concluyó el Policía.

