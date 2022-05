Con 22 años es metalúrgica y cantante lírica

En estos días de mucho frío, cuida su garganta, toma clases de canto lírico y al mismo tiempo, coloca una chapa en la prensa para darle forma de estufa. Tiene 22 años, vive en Fisque Menuco- Roca y mostró sus pasiones por AM 550 y 24/7 Noticias de Neuquén.

Liliana Santander desde muy pequeña se relacionó con la música, primero con el piano y luego pasando la ópera por su cuerpo y por su voz. Acaba de ganar una beca para tomar clases con una experta en Buenos Aires y continúa con su cursado en el Instituto Universitario Patagónico (IUPA), de esa ciudad rionegrina.

La semana pasada conoció el teatro Colón, cuando fue a tomar la primera clase presencial con la maestra que la está formando, en el marco de la beca conseguida entre miles de jóvenes del país, del Mozarteum Argentino. “Fuimos a ver una ópera, en una experiencia que no me voy a olvidar nunca, es un lugar increíble y me moría por poder cantar ahí”, comentó envuelta en los recuerdos vividos allá. Claro que es su horizonte para algún día llegar al emblemático teatro, confesó.

Antes recordó que a los 11 años comenzó a estudiar piano y desde hace cinco inició la carrera de Canto Lírico en la institución universitaria de arte que tiene la ciudad donde vive.

Pero en la pandemia, necesitó salir a trabajar allí estuvo su familia, especialmente su tío que tiene una pequeña fábrica metalúrgica de estufas. Se entusiasmó y fue aprendiendo de a poco, con cuidado por los riesgos que puede significar manejar las chapas, las soldaduras y las herramientas del taller.

Una experiencia hermosa que esta joven está desarrollando, junto a un piano y su canto lírico y también, con estos fríos, en el taller donde le da forma al metal para que alimente de calor las viviendas.