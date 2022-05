Finalmente, UnTER acató la conciliación obligatoria

No fue una tarde de lunes sencilla en materia de Educación. El conflicto salarial con los docentes rionegrinos y el gobierno de Arabela Carreras pasa por su momento más crítico. Tras la declaración de conciliación obligatoria por parte del ministerio de Trabajo, sólo faltaba la aceptación del gremio. Y fue así, aunque no fue fácil consensuarla.

Luego de más de 4 horas de debate en un extenso plenario de Secretarios Generales de las 18 seccionales de UnTER, se definió acatar la conciliación obligatoria que resolvió el ministerio de Trabajo. En la noche del lunes, Sandra Schieroni, la titular del gremio señaló que “hemos tomado la definición como Consejo Directivo y respaldado por el Plenario acatar la conciliación obligatoria. Consideramos que debemos cuidar y preservar a nuestra organización gremial como una herramienta que nos permita a los trabajadores luchar por nuestros derechos en los distintos espacios”.

Agregó que "la conciliación obligatoria implica obligaciones para ambas partes. Para la organización gremial la suspensión de medidas de fuerza. Pero el gobierno no debe descontar los días de paro porque como lo dice la resolución del ministerio de Trabajo, la situación se retrotrae al inicio del conflicto. El Consejo de Educación no debe cumplir con la resolución que ordena los descuentos. En la tarde del martes se elevó al ministerio de Trabajo una nota donde se pidió que no se hagan efectivos los descuentos de los días de paro del mes de marzo”.

“La conciliación obligatoria es por 48 horas. Esto no implica finalizar con nuestra lucha por condiciones dignas de enseñar y aprender. El 6 vamos a estar en el ámbito paritario y vamos a exigir el cumplimiento de todos los puntos expresados en nuestro último congreso, realizado en Villa Regina”, indicó Schieroni.

Perczyc en Viedma

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk estará en la capital provincial este martes con una amplia agenda de actividades. Está previsto un acto en el Salón Gris de la Casa de Gobierno para firmar con el vicegobernador Alejandro Palmieri, y su par Mercedes Jara Tracchia, un total de tres convenios para la construcción de tres escuelas técnicas de formación profesional en El Manso y Catriel y un complejo educativo de Sierra Grande. Además, participará de la inauguración del nuevo Hospital Escuela de Kinesiología y Polideportivo de la Universidad de Río Negro.

Durante la mañana se reunirá con el gremio de los docentes rionegrinos UnTER. “Pidieron reunirse para analizar la situación, si hay un conflicto, haremos un esfuerzo para colaborar”, manifestó Perczyk.

Esta mañana, Schieroni señaló que “queremos que el ministro Perczyk sepa que en Río Negro no se respeta la paritaria nacional. Vamos a pedir la intervención del ministerio de Educación Nacional para que se le exija al gobierno provincial el no descuento de los días de paro”.

