Inmobiliaria vendía terrenos fiscales y estafó a 15 familias neuquinas

Una inmobiliaria de la región había registrado tierras a su nombre y estaba operando sin mayores problemas, sin embargo, un vecino de la ciudad de Neuquén, compró un terreno que ofrecido por la empresa y cuando inició el trámite de la escritura, se dio cuenta de que fue estafado, ya que era un terreno fiscal.

UNA INMOBILIARIA ESTAFÓ A 15 FAMILIAS VENDIENDO TERRENOS FISCALES



El presidente del IPVU, Marcelo Sampablo, habló con #LaPrimeraMañana y contó los detalles de esta estafa a familias de la capital neuquina.#neuquen #estafa pic.twitter.com/LLVjx4Pb5z — AM550LaPrimera (@AM550LaPrimera) May 3, 2022

"Gracias a dios, la justicia actuó muy rápido y se pudo llegar a tiempo para que este grupo de personas no siga estafando. Más allá de que el valor de la tierra es alto, los valores que ofrecían no tenían nada que ver con los precios que se ven hoy en día en Neuquén. Es importante que la gente haga la denuncia, porque si no queda todo en la nada", afirmó el presidente del IPVU, Marcelo Sampablo, en La Primera Mañana.

"En la ciudad de Neuquén hay alrededor de 90 tomas sobre tierras fiscales. La mitad de estas tierras pertenecer a la municipalidad y la otra a la provincia. La realidad es que hoy, las tomas son un negocio inmobiliario. Luego, cuando se quiere urbanizar, se comienzan a generar muchos problemas", detalló Sampablo en AM550.

Desde el IPVU, comentaron que las personas involucradas que llevaban adelante esta modalidad de estafas ya están siendo investigadas por la justicia. Además, las autoridades alientan a que la gente no compre terrenos por redes sociales y que opten por vías legales.

Fuente: AM550